|
Özgün

Kamu işçilerin talepleri masada: Taşeron işçiye kadro verilecek mi, maaşlara zam yapılacak mı?

Türk-İş temsilcileri çalışma hayatındaki sorunlara ilişkin eylem planı belirlemek için Ankara'da bir araya geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, buradaki konuşmasında işçilerin taleplerini sıraladı. Peki taşeron işçiye kadro ne zaman geçecek? Kamu işçilerin maaşlarına zam olacak mı, yeni iyileştirme var mı?

13:46 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Taşerona kadro son durum nedir? Kamu işçi maaşlarına zam yapılacak mı?
Taşerona kadro son durum nedir? Kamu işçi maaşlarına zam yapılacak mı?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede taşeron işçiye kadro ve maaşlara iyileştirme gibi talepler masaya yatırılacak. Peki taşerona kadro son durum nedir? Kamu işçi maaşlarına zam yapılacak mı?

KAMUDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE HANGİ HAKLAR VERİLECEK, TAŞERONA KADRO NE ZAMAN, MAAŞ ZAMMI OLACAK MI?

Türk-İş temsilcileri çalışma hayatındaki sorunlara ilişkin eylem planı belirlemek için Ankara'da bir araya geldi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, buradaki konuşmasında işçilerin taleplerini sıraladı. Taşeron işçilerin kadroya gçeriilmesi Türk-İş'in öncelikli talepleri arasında yer alıyor.

Kamuda çalışan işçilerin iyileştirme talebi vardı. Türk-İş de konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmüştü. Bu konuda bir sonuç bekleniyor.

Kamuda çalışan işçilerin sözleşme ayları farklı. İşçiler bu zam farklarını aylara göre alıyorlar ve makas açılıyor. Sözleşme aylarının da sabitlenmesi talebi var.

Bu taleplerle ilgili öğleden sonra Türk-İş Başkanı Atalay, Bakan Işıkhan'la bir araya gelecek.


#taşeron
#taşeron kadro
#kamu işçi hakları
#TÜRK-İŞ
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamuya 35 bin sağlık personeli! 15 bini hemşire olacak: Başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 2024 personel alımı başvuru kılavuzu