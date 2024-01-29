Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni emeklilik sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında Bağ-Kur'dan emeklilikle ilgili prim sayısının, SSK ile eşitleneceğini açıkladı. Ayrıca, ev kadınlarına da prim desteği sağlanacak. Bu düzenlemeyle Bağ-Kur'dan emeklilikle ilgili prim sayısının SSK ile dengelemesi, emeklilik sistemine adil bir yaklaşımı beraberinde getirecek. Peki Bağkur prim eşitlemesi ne zaman yasalaşacak? Kimler erken emekli olabilecek?