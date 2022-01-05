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Karantina süresi kaç gün oldu? Karantina süresi azaldı mı?

Omicron varyantı dünyayı etkisi altına aldı ve vakalar her geçen gün artıyor. Türkiye'de de omicron varyantının yayılması Bilim Kurulu'nun gündemindeydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile karantina süresi hakkında alınana karar merak kazandı. Karantina süresi azaldı mı? Karantina süresi kaç gün oldu? İşte Bilim Kurulu'nun karari ile yeni karantina süresi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karantina süresi kaç gün oldu? Karantina süresi azaldı mı?
karantina süresi

Sağlık Bakanlığı koronavirüsün yayılımını engellemek amacıyla covid-19 pozitif hasta ile temasta olan kişileri riskli gruba dahil ederek karantinaya alıyor. Karantina süreleri bugünkü Bilim Kurulu Toplantısı'nın gündemindeydi. Peki, karantina süresi değişti mi?

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Pozitif vakaların karantina süresinin 7 güne indirildiğini duyuran Bakan Koca, "Pozitif vakaların 5. gün test yaptırmaları durumunda test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" dedi.

AŞILI OLANLAR İÇİN KARANTİNA VAR MI?

Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberini güncelledi.

Buna göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli görünmeyecek ancak Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydediliyor.

Bu kişiler maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen gibi koruyucu önlemlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamına devam edebilmekte.

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