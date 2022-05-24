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e-Okul VBS karne görüntülüme: Karne notları nasıl öğrenilir?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala karne notlarını merak eden öğrenciler e okul sistemine giriş yaparak karne notları sisteme girildi mi, sorgulamak istiyor. Karne notları e-Okul VBS ekranı ile görüntüleniyor. Karne notlarının girilmesi ile e okul ne zaman kapanacak sorusu da merak kazandı. Peki, e-Okul karne notları nasıl sorgulanor? İşte e- Okul VBS karne görüntüleme sistemi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karne notumu nasıl öğrenirim? E-Okul VBS karne notu sorgulama ekranına giriş!
E-Okul karne notu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen E okul sisteminde öğrenciler karne notu ve devamsızlık sorgulaması yapıyor. 6 Eylül'de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra yaz tatili başlayacak olup öğrenciler karnelerine kavuşacak. Peki, karne notları nasıl sorgulanır?

KARNE NOTLARI NASIL SORGULANIR?

İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E Okul'a giriş yaptıktan sonra,, ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

E-OKUL KARNE NOTU SORGULAMA

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü okullar kapanmış olacak.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK 2022?

Öğrenciler 17 Haziran 2022 Cuma günü tarihinden itibaren karnelerini alacak ve yaz tatiline girecekler.

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