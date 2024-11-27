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Kayseri'de yarın okullar tatil edildi mi? 28 Kasım 2024 Perşembe Kayseri Valiliği açıklaması

Kayseri'de yarın okullar tatil edildi mi? 28 Kasım 2024 Perşembe Kayseri Valiliği açıklaması

15:4027/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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Kar tatili
Kar tatili

Kayseri'de 4 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre Kayseri genelinde olumsuz hava koşullarının yaşanacağı belirtildi. Bu değerlendirmeler üzerine Kayseri Valiliği tarafından okulların tatil olup olmadığına yönelik açıklama merak ediliyor. Kayseri Valiliği'nin sosyal medya hesaplarına dair bilgiler haberimizde.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle dün eğitime 1 gün daha ara verildi. Kayseri'de 3 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kentte 2 gün boyunca okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar yarın da tatil olup olmayacağı merak kazandı.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri'de 28 Kasım 2024 Perşembe günü kar tatili olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyala ilgili açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Kayseri Valiliği'nden 27 Kasım kar tatili açıklaması

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.



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