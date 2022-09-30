Trabzonspor, Kayserispor’a konuk olacak: Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı milli maçların ardından yeniden başlayacak. Ligde 8. hafta Trabzonspor deplasmanda kayserispor ile karşılaşacak. Kayserispor, ligde oynadığı 7 mücadelede 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor, kendi sahasında çıktığı 3 maçın ise tamamını kazanmasını bildi. Ligdeki son maçında Hatayspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Kayserispor, topladığı 12 puanla ligde 8. sırada yer alıyor.

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman?

Kayserispor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 8. haftasındaki bu mücadele 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta?

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Kayserispor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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Trabzonspor

Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır

Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmalar tamamlanırken, bordo-mavililer bugün saat 16.00’da Kayseri’ye hareket ederek maç saatini bekleyecek.

Trabzonspor ile Kayserispor ligde 51. randevuda buluşacak

Trabzonspor ile Kayserispor ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 31’e 7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi rakip filelere 94 gol atarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri’de oynanan 25 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 31 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.

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