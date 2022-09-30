Trabzonspor, Kayserispor’a konuk olacak: Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı milli maçların ardından yeniden başlayacak. Ligde 8. hafta Trabzonspor deplasmanda kayserispor ile karşılaşacak. Kayserispor, ligde oynadığı 7 mücadelede 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor, kendi sahasında çıktığı 3 maçın ise tamamını kazanmasını bildi. Ligdeki son maçında Hatayspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Kayserispor, topladığı 12 puanla ligde 8. sırada yer alıyor.
Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman?
Kayserispor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 8. haftasındaki bu mücadele 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta?
Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek?
Kayserispor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır
Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmalar tamamlanırken, bordo-mavililer bugün saat 16.00’da Kayseri’ye hareket ederek maç saatini bekleyecek.
Trabzonspor ile Kayserispor ligde 51. randevuda buluşacak
- Trabzonspor ile Kayserispor ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 31’e 7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi rakip filelere 94 gol atarken, kalesinde ise 51 gol gördü.
- Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri’de oynanan 25 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 31 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.