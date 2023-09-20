KBB neye bakar? KBB nedir? Hangi hastalıklara bakar?

‘KBB nedir, hangi hastalıklara bakar?’ sorusunun cevabı sağlık problemleri nedeniyle hastaneden randevu alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. KBB hastalıkları, günlük hayatı oldukça olumsuz etkileyebilir. Kulak ağrısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi belirtiler için bu bölümden randevu almak gerekmektedir. Peki, KBB hangi hastalıklara bakar? İşte detaylar.

KBB NEDİR?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Bölümü’nde; işitme, denge, koku ve tat alma gibi duyu organlarının yanı sıra ses ve konuşma, solunum ve yutma fonksiyonlarındaki bozukluklar, yüz ve boyunda kazalar, şekil bozuklukları ve tümörler sonucu oluşan şekil bozuklukları incelenir.

KBB hastalıkları; kulakları, burnu, boğazı, baş ve boyun bölgesini etkileyen hastalıklardır. Bunlar arasında rinit (nezle), tonsilit (bademcik enfeksiyonu), orta kulak iltihabı, farenjit, kulak çınlaması ve işitme sorunları bulunmaktadır. Kulak, burun ve boğaz hastalıklarına; virüsler, bakteriler, mantarlar ya da alerjiler neden olabilmektedir. Hastalığın türüne bağlı olarak tedaviler farklılık gösterebilmektedir.

KBB HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

KBB, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkları ve durumları kapsar:

Kulak hastalıkları: Kulak ağrısı, kulak çınlaması, işitme kaybı, orta kulak iltihabı, dış kulak yolu iltihabı gibi.

Burun hastalıkları: Burun tıkanıklığı, burun kanaması, sinüzit, alerjik rinit, polip gibi.

Boğaz hastalıkları: Boğaz ağrısı, farenjit, tonsilit, ses kısıklığı, gırtlak kanseri gibi.

Yüz ve çene hastalıkları: Yüz felci, sinüs tümörleri, çene eklemi hastalıkları, diş eti hastalıkları gibi.

Boyun hastalıkları: Tiroid hastalıkları, lenf düğümü hastalıkları, guatr, boyun fıtığı gibi.

KBB uzmanları, kulak, burun ve boğaz muayenesi, tetkikleri ve cerrahi işlemleri yaparak hastalıkları teşhis ve tedavi ederler. KBB uzmanları, işitme cihazı, burun splinti, ağız protezi gibi cihazları da takabilirler.

KBB BÖLÜMÜNDEN NASIL RANDEVU ALINIR?

KBB bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.















