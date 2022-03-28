KDV indirimi olan ürünler hangileri? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması!

KDV indirimi olan ürünler araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada KDV indirimi kararını duyuran Cumrhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Erdoğan, Temel İhtiyaç ürünlerinde ve yeme içme sektöründe KDV oranının yüzde 8'e indirme kararı aldıklarını açıkladı.

KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK ÜRÜNLER NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika yaptığı açıklamada, Deterjan, Sabun, bebek bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerine uygulanan KDV oranını yüzde 8'e indirildiğini açıkladı.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından hükümetin KDV indirimleri kararlarını paylaştı. Temel ihtiyaç ürünleri, bebek bezi, yeme içme sektörü, otomobil ve emlakta KDV indirimlerine gidildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel ihtiyaç maddelerinden deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi, peçetede yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan yeme içme hizmetlerinde KDV oranını yüzde 8 olarak belirlediklerini söyledi.

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Erdoğan, "Alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8 Aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır" dedi.