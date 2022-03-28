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Özgün KDV indirimi olan ürünler hangileri? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV indirimi açıklaması
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KDV indirimi olan ürünler hangileri? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması!

Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi son dakika açıklaması Cumrhubaşkanı Erdoğan'dan geldi. 28 Mart Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan birçok üründe uygulanan KDV indirimini duyurdu. Hangi ürünlerde KDV indirimi ne kadar olacak? Hangi sektörde KDV indirimi olacak? İşte 28 Mart Kabine Toplantısı kararlarına göre KDV indiriminin detayları..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KDV indirimi yapılan ürünler hangileri: Yüzde 8 KDV indirimi uygulanacak ürün ve sektörler
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KDV indirimi olan ürünler araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada KDV indirimi kararını duyuran Cumrhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Erdoğan, Temel İhtiyaç ürünlerinde ve yeme içme sektöründe KDV oranının yüzde 8'e indirme kararı aldıklarını açıkladı.

KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK ÜRÜNLER NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika yaptığı açıklamada, Deterjan, Sabun, bebek bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerine uygulanan KDV oranını yüzde 8'e indirildiğini açıkladı.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından hükümetin KDV indirimleri kararlarını paylaştı. Temel ihtiyaç ürünleri, bebek bezi, yeme içme sektörü, otomobil ve emlakta KDV indirimlerine gidildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel ihtiyaç maddelerinden deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi, peçetede yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan yeme içme hizmetlerinde KDV oranını yüzde 8 olarak belirlediklerini söyledi.

Erdoğan, "Alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8 Aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan indirimleri duyurdu: Temel ihtiyaç malzemesinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi
OYNAT 02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirimleri duyurdu: Temel ihtiyaç malzemesinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Temel ihtiyaç maddeleri ve yeme içme hizmetlerinde KDV indirimleri uygulanacağını duyuran Erdoğan, 'Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.' ifadelerini kullandı.


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