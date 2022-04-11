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Keman virtüözü Ara Malikian kimdir?

Ünlü keman virtüözü Ara Malikian, "The Ara Malikian World Tour" kapsamında 9 Haziran’da İstanbul'da konser verecek. Peki, Keman virtüözü Ara Malikian kimdir? Ara Malikian'ın hayat hikayesi sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Keman virtüözü Ara Malikian kimdir? Ara Malikianın hayat hikayesi
Keman virtüözü Ara Malikian kimdir? Ara Malikian'ın hayat hikayesi

Ünlü keman virtüözü Ara Malikian, "The Ara Malikian World Tour" kapsamında 9 Haziran’da İstanbul'da konser verecek. Peki, Keman virtüözü Ara Malikian kimdir? Ara Malikian'ın hayat hikayesi sizlerle...

Enerji dolu performansı ile dinleyenlerini hayran bırakan Ara Malikian, New Age’den beslenen klasik müzik olarak tanımladığı stiliyle gittiği her yerde biletleri günler öncesinde tükenen dünya turnesini, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul’a taşıyor.

“The Ara Malikian World Tour” kapsamında yeniden Türkiye'ye gelecek olan keman virtüözü Ara Malikian, kemanını adeta konuşturduğu nefes kesici sahne şovlarıyla 9 Haziran'da Zorlu PSM’de hayranlarıyla buluşacak.
İlk konserini 13 yaşında veren Ara Malikian’ın müziğe ve kemana olan tutkusu yıllar içinde onu dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden biri yaptı. Müziği ile ilham veren, özgün performanslarıyla tutkusunu kemanıyla anlatan Ara Malikian, bu sefer ilhamını kendi oğlundan aldı. Oğluyla birlikte geçirdiği zamanların büyüsüyle, unuttuğu duygularını tekrar canlandırdığı bu etkileyici yolu sahnelere taşıyor.

Keman virtüözü Ara Malikian kimdir? Ara Malikian'ın hayat hikayesi
Keman virtüözü Ara Malikian kimdir? Ara Malikian'ın hayat hikayesi

Keman virtüözü Ara Malikian kimdir? Ara Malikian'ın hayat hikayesi

  • Ermeni asıllı Lübnan doğumlu İspanyol müzisyen Ara Malikian, 14 Eylül 1968 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 12 yaşında ilk konserini veren Ara Malikian, birçok ülkede sahne aldı. Lübnanlı sanatçı Ara Malikian, henüz 15 yaşında, prestijli Hochschule für Musik und Theater Hannover'a kabul edilen en genç öğrenci oldu. Bu başarı sanatçının göz alıcı kariyerinin ilk adımıydı. Teknik olarak farklılık yarattı. Ayrıca enstrümantal konser veren ilk kişi. Hem kendi eserlerini hem de poptan rock’a kadar farklı müzik türlerinde düzenlemelerini çaldı.Sanatçının aldığı önemli ödüller arasında Berlin Flemenk Mendelssohn, İspanya Pablo Sarasot, Almanya 'Artistic Compliance and Dedication' ve iki kez de Müzik Ödülleri En İyi Albüm Kategorisi bulunuyor.

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