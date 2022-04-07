Geçtiğimiz günlerde Vladimir Jirinovski hayatını kaybetti. Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski'nin kim olduğu, hayat hikayesi oldukça merak edildi. Daha önce Rus uçağının düşürülmesi dünya çapında gündem olurken Vladimir Jirinovski, "Düşürülen uçak karşılığında İstanbul Boğazı'na atom bombası atalım" ifadelerini kullanmıştı. Peki Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski kimdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Vladimir Jirinovski kimdir?

Milliyetçi ve Batı karşıtı söylemleriyle tanınan Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski, 26 Nisan 1946’da Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da doğdu. Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsünden mezun olan Jirinovski, 1977'de hukuk bölümünü tamamladı. 1983 yılında, Mir yayıncılık şirketinde hukuk biriminde başkan olarak göreve başlayan Jirinovski için bu, siyasi kariyerinde sıçrama oldu. Jirinovski, 1987’de Rusya Liberal Demokrat Partisini (LDPR) kurdu. Bir yıl sonra, Moskova merkezli partinin başına geçen Jirinovskiy, Batı karşıtı ve çatışmacı görüşleri nedeniyle kısa sürede partiden atıldı. İngiltere'yi Rusya'nın "son birkaç yüzyılın en büyük düşmanı" olarak nitelendiren Jirinovski, popülist ve milliyetçi söylemiyle tanınıyor. AA'nın aktardığına göre aynı isimle, 1991'de kendi partisi LDPR'yi kuran Jirinovski, Rusya Başkanlığına aday oldu. Seçimlerde oyların yüzde 7,8'ini alarak üçüncü sıraya yerleşti ve böylece daha fazla tanınma fırsatı elde etmiş oldu. Jirinovski, LDPR'nin, 1993’te Rusya parlamento seçimlerinde oyların yüzde 22,8'ini kazanmıştı. Jirinovski, devlet başkanlığına çok kez aday oldu ancak kazanamadı. 1999’daki parlamento seçimlerinde, LDPR parti üyeleri kara para aklama ile suçlanarak seçimlerden diskalifiye edildi. Ardından, Jirinovski daha küçük siyasi hareketlere katılıp alt yasama meclisi Duma'da 17 sandalye kazanmayı başardı. Jirinovskiy 2000 ve 2004 yıllarında Duma Başkan Yardımcısı seçildi. En son aday olduğu 2012 devlet başkanlığı seçimlerinde ise oyların sadece yüzde 6’sını alabildi. İngilizce, Fransızca, Almanca bilen Jirinovskiy, Türkçe de konuşuyordu.

Vladimir Jirinovski

"İstanbul'a atom bombası atalım" demişti

2015 yılında Rusya ile Türkiye arasında uçak krizi yaşanmıştı. Rus ordusuna ait bir uçak Suriye'de bulunan Türkmenleri bombalamak için Türkiye'nin hava sahasını defalarca ihlal etmişti. Yapılan bu ihlaller sonrası Rus uçağı düşürülmüştü. Rus uçağının düşürülmesi dünya çapında gündem olurken Vladimir Jirinovski, "Düşürülen uçak karşılığında İstanbul Boğazı'na atom bombası atalım" ifadelerini kullanmıştı.

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