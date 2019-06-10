Kıble Pusulası ile Kıble Tespiti

Kıble, Mekke kentinde bulunan Kabe-i Muazzama'ya yönelmek suretiyle namazın eda edilmesini ifade eder. Yani, bulunulan konumdan Kâbe'nin bulunduğu yöne kıble denilmektedir. Namazın dışındaki farzlardan birisi olan İstikbal-i Kıble şartının yerine getirilmesi için Mekke'deki Kabe-i Muazzama'ya yönelerek namaz kılınmalıdır.

Kıble cihetine doğru namaza durulması, namazın sıhhati açısından pek mühimdir. Dolayısıyla kıblenin doğru şekilde tayin ve tespit edilmiş olması gereklidir. Kıble yönünü bilmediğimiz bir yerde, namaza durmadan önce muhakkak araştırma yapmak durumundayız. Günümüzde kıblenin tayini hususunda fazlaca problem yaşamıyor olabiliriz. Zira, ülkemizde pek çok yerleşim biriminde yeterli cami veya mescidin olması bize kolaylık sağlamaktadır. Yine güneş, yıldız ve diğer karineler ile kolaylıkla yön tayininde bulunabilmekteyiz. Yön tayini neticesinde ülkemiz açısından güney veya güneydoğu yönü kıble yönümüz olmaktadır.

Peki İslam beldesi olmayan bir yerleşim biriminde ne yapacağız? Yani etrafımızda kıble yönünü soracağımız bir Müslüman yahut kıble yönü tespiti için mescit veya cami bulamaz isek ne yapacağız? Bu sorunu sağlam ve pratik bir yolla çözmeniz mümkün. Nasıl mı? Elbette pusula ve teknolojinin nimetlerinden yararlanmak suretiyle bu sorunu kolaylıkla aşabilirsiniz. Öncelikle aşağıdaki web çalışmasından bulunduğunuz konumun ülke > eyalet > şehrini seçerek kıble yönünü hızlıca tespit edebilirsiniz.

Tüm Dünya Ülkelerinin Kıble Yönü ; https://www.qiblafinder.org/worldcountries

Buradan hem Online Haritalar ile kıble yönü hattınızı ve hem de pusula için kıble açınızı temin edebilirsiniz. Bulunduğunuz konumda evinizin, işyerinizin veya cadde/sokağınızın üstüne kadar inerek kıble yönü çizginizi alabilirsiniz. Yanı sıra size gerçek kuzeye göre kıble açısı ile pusula için kıble açısı da verilecektir. Siz manyetik sapmayı dikkate alan ve pusula için en doğru sonucu veren "Pusula için Kıble Açısı"nı kullanmalısınız. Zira zamanımızda şehirlerde pusulaları şaşırtan manyetik kirlilik had safhaya ulaşmıştır. Demirden binaların fazlalığı, elektrik şebekeleri, elektronik aletler, arabalar, demir borular, radyo ve televizyon dalgaları, telsizler, cep telefonları vb. manyetik yoğunluluk oluşturmakta ve pusulalarda sapmalara yol açabilmektedir. Bunun dışında gerçek kuzeye göre pusulalarda dünyanın değişik noktalarında farklı manyetik sapmalar oluşabilmektedir. Bu durumda yapacağımız ilk iş bina ve araçlardan uzakta pusula ile ölçüm yapmak olacaktır. İkincisi dünyanın farklı noktalarında gerçek kuzeye göre oluşan manyetik sapma açılarınında dikkate alınarak pusula açısının bulunması önem arz etmektedir. Bunu Almanya (Germany) şehirlerinden kıble yönünü bulma üzerinden açıklayalım. Öncelikle aşağıdaki Almanya ülkesine gidelim.

Almanya (Germany) Kıble Yönü;https://www.qiblafinder.org/DE

Almanya eyaletlerinden Bavaria (Bayern) eyaletini seçelim. Buradan örneğin yaşadığımız şehir olan Munich şehrini seçerek devam edelim. Şimdi ekranınızın sağ bölümünde Google Haritalar ile kıble yönü hattınızı görebilmektesiniz. Munich şehrinde olduğunuz konumu harita üzerinde gezinerek bulunuz. Konumunuzu netleştirmek için arzu ederseniz görüntüyü büyütebilir veya uydu görüntüsü şeklinde menüden yeni görünüm şekline geçebilirsiniz. Şehirdeki konumunuza bağlı olarak artık kıble yönünüzü belirlemek kolaylaşacaktır.

Eğer kıble yönünüzü pusula ile bulmak isterseniz manyetik sapmanında dikkate alındığı Pusula için Kıble Açısı (Qibla-Winkel für Kompass)'nı kullanın. Pusula iğnesi kuzeyi (N) gösterene kadar çevirin ve sabitlenmesini bekleyin. Pusula ibresi kuzeyi (N) gösterir iken, buradan aldığınız Pusula için Kıble Açısını saat yönünde bulun. Bu kıble açısının gösterdiği yöne doğru artık namazınızı eda edebilirsiniz.

Peki Almanya dışında kalan tüm dünya ülkelerindeki şehirler için kıble yönü hattımızı ve pusula için kıble açımızı yine QiblaFinder.Org sitesinden alabilirsiniz. Kıble pusula açısı ve kıble yönü hattı için aşağıdaki Qibla Finder sitesi işinizi fazlasıyla görecektir. Maddi ve manevi kıblenizin Kabe-i Muazzama olması temennisi ile...

KAYNAK: https://www.qiblafinder.org



