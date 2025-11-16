Kim Milyoner Olmak İster’de 'Yerli John Wick' sürprizi: İzleyiciler gözlerine inanamadı

Program yayınlanır yayınlanmaz X ve Instagram’da birçok kullanıcı yarışmacıyı “Yerli John Wick” olarak yorumladı. Uzun saçları, sakalı ve takım elbisesiyle Keanu Reeves’in hayat verdiği efsanevi karakteri andıran yarışmacı, stüdyoda ilgi odağı oldu.





Stüdyoda John Wick rüzgârı esti

ATV’nin yıllardır ekranda olan yarışmasında, yarışmacının sahneye çıkmasıyla beraber hem stüdyodakiler hem de ekran başındakiler şaşkınlık yaşadı. Tarzı ve duruşuyla John Wick’e benzeyen yarışmacı, sakin tavrıyla soruları yanıtlayarak izleyiciden tam not aldı.





Viral oldu

Programın yayınlanmasının ardından sosyal medya platformlarında yüzlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, “Ekrana Keanu Reeves gelmiş sandım”,

“Yerli John Wick ile Milyoner başka bir seviyeye geçmiş” gibi yorumlarla yarışmacıyı gündemin zirvesine taşıdı. Dakikalar içinde viral olan yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster tarihinin unutulmaz yüzleri arasına girmeyi başardı.





Ömer Aslan kimdir?

Konya'nın Çepni köyünde doğan ve"Konyalı John Wick", "Yerli John Wick" lakapları ile tanınan 41 yaşındaki Ömer Arslan'ın Instagram'da 544 bin takipçisi bulunuyor. Türkiye'deki birçok köy okulunun onarımını gerçekleştiren, kendi imkanları ile Türkiye'nin tanıtımını yapan ve deprem şehitleri için Ağrı Dağı'na tırmanan Ömer Aslan, Karaman'daki bir lisede ise 12 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapmaktadır. Son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan fenomen, izleyicinin de ilgisini çekmeyi başardı.

Hangi üniversiteden mezun oldu?

Yarışmanın dikkat çeken ismi Ömer Aslan, 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra mesleki kariyerine devam eden Aslan, yarışmadaki sakin tavrı ve samimi yanıtlarıyla hem stüdyoda hem ekran başında beğeni topladı.





Neden 'John Wick' lakabıyla anılıyor?