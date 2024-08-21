Kıraç Galvaniz 14-15 Ağustos 2024, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve 45 milyon lot dağıtıldı. Şirketin halka arzına 667 bin 177 kişi katıldı. Kişi başına 984 TL değerinde 41 lot düştü.

Kıraç Galvaniz (TCKRC) borsada işleme başladı mı?

Şirket, bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da Katılım Endeksi'ne uygun olarak işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Kıraç Galvaniz'in çelik işleme alanında yüksek kaliteli üretim anlayışıyla faaliyet gösteren ve ihracat yapan değerli bir şirket olduğunu ifade etti.





Kıraç Galvaniz'in, üretim kapasitesini yükseltmeyi, ürün çeşitliliğini artırmayı ve hedeflerini daha da ileriye taşımayı amaçladığını belirten Ergun, "Bu amaçla, bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle, üretim kapasitesini yükseltecek, yatırımlarını gerçekleştirecek ve hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerleyecektir. Bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyor, Kıraç Galvaniz’e Borsa İstanbul ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

"1,1 milyar lira büyüklüğündeki halka arza 667 bin 309 yatırımcı katıldı"

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise “"Sermayenin tabana yayılmasının, şirketlerimizin ürettikleri değerleri yatırımcıların ilgisine sunmasının, paylaşmasının, birlikte büyümesinin, şirketlerimiz ve ekonomimiz açısından ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Biz de İnfo Yatırım olarak, halka arzlarla sermaye piyasalarının gelişmesine, şirketlerin finansman olanaklarına erişmesine ve yatırımcıların da şirketlerin geleceğine ortak olmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kıraç Galvaniz’in yaklaşık 1,1 milyar lira büyüklüğündeki halka arzına 667 bin 309 yatırımcı katılırken, yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Halka arzla birlikte kurumsal yapısını ve özkaynaklarını daha da güçlendirerek yoluna devam edecek olan Kıraç Galvaniz ve değerli ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



