70 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 373.766 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşti.