|
Özgün

Bahadır Kimya halka arz sonuçları açıklandı: Şirket kaç lot dağıttı?

15:17 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:18 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>Bahadır Kimya halka arz sonuçları</p>
Bahadır Kimya halka arz sonuçları

Bahadır Kimya halka arz sonuçları açıklandı. Talep toplama işlemleri 5-6-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) halka arzında toplam 377.479 bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Peki Bahadır Kimya kaç lot dağıttı? İşte halka arza dair detaylar…

1/ 6

Bahadır Kimya halka arzında talep toplama süreci 5-7 Ağustos tarihleri arasında alındı. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) halka arzında toplam 377.479 bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Peki Bahadır Kimya kaç lot dağıttı? İşe Bahadır Kimya halka arz sonuçları.

2/ 6

Bahadır Kimya kaç lot dağıttı? 

Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz sonuçları açıklandı. Bahadır Kimya’dan yapılan açıklamada halka arza ilişkin sonuçlar paylaşıldı.

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri 70-80% Hammadde Tedariki ve 20-30% İşletme Sermayesinde kullanacak.

3/ 6

Bahadır Kimya paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,4 katı 27.560.198 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,0 katı 25.720.036 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,7 katı 2.647.100 TL nominal talep toplanmıştır.

4/ 6

 Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,5 katı 55.927.334 TL nominal talep toplandı. Bahadır Kimya 816.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 16.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 373.692 adet yurt içi bireysel yatırımcıya,

5/ 6

70 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 373.766 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşti.

6/ 6
#Bahadır Kimya
#Bahadır Kimya halka arz sonuçları
#lot
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni yarısı bizden kampanyası nasıl olacak? Başvuruda süre kısıtlaması olacak mı?