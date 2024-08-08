Bahadır Kimya halka arz sonuçları açıklandı. Talep toplama işlemleri 5-6-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) halka arzında toplam 377.479 bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Peki Bahadır Kimya kaç lot dağıttı? İşte halka arza dair detaylar…
Bahadır Kimya halka arzında talep toplama süreci 5-7 Ağustos tarihleri arasında alındı. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) halka arzında toplam 377.479 bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Peki Bahadır Kimya kaç lot dağıttı? İşe Bahadır Kimya halka arz sonuçları.
Bahadır Kimya kaç lot dağıttı?
Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz sonuçları açıklandı. Bahadır Kimya’dan yapılan açıklamada halka arza ilişkin sonuçlar paylaşıldı.
Şirket halka arzdan elde edeceği geliri 70-80% Hammadde Tedariki ve 20-30% İşletme Sermayesinde kullanacak.
Bahadır Kimya paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,4 katı 27.560.198 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,0 katı 25.720.036 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,7 katı 2.647.100 TL nominal talep toplanmıştır.
Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,5 katı 55.927.334 TL nominal talep toplandı. Bahadır Kimya 816.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 16.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 373.692 adet yurt içi bireysel yatırımcıya,
70 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 373.766 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşti.