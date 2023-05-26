Konya Kulu seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirleniyor. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Konya Kulu seçim sonuçları na haberimizden ulaşabilirsiniz. 28 Mayıs 2023 Kulu YSK seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Konya Kulu Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçim Günü Yasakları Neler?

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

Sandık kurulları kaç kişiden oluşuyor?

Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.

Konya Kulu ilçesi hakkında bilgiler

Konya'nın ilçelerinden biri olan Kulu, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Kulu, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alır. İlçenin tarihi M.Ö. 3000'lere kadar dayanmaktadır. Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçede yer alan tarihi eserlerden bazıları Kulu Kalesi, Akça Koca Kümbeti, Kadınhanı, Taşköprü, Hacı Emin Camii ve Kılıçaslan Türbesi'dir.

Kulu ilçesi, Konya ilinin güneyinde yer almaktadır. Konya-Eskişehir arasında bulunur ve toplam yüzölçümü 1.888 km²'dir. İlçenin doğusunda Beyşehir Gölü, batısında Sultandağı ilçesi, kuzeyinde Ilgın ve Sarayönü ilçeleri, güneyinde ise Ankara ili ile komşudur. İlçenin iklimi karasal iklimdir ve yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlıdır.

Kulu ilçesi, toplamda 66 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler arasında Aşağısazlı, Bağlıkaya, Bayırbağı, Boyalık, Bucakköy, Büyük Karahisar, Büyükkayacık, Cacabey, Çayhan, Demirçiftlik, Emirler, Gazi, Gökdere, Güllüce, İmamlı, Kayabaşı, Kocasınan, Konuklar, Sarıhacılar ve Ulupınar gibi yerler bulunmaktadır.

Kulu ilçesi, son yıllarda nüfus artışı göstermektedir. İlçenin 2021 yılı nüfusu, 59.245'tir. Bu nüfusun büyük bir kısmı tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Ayrıca, ilçenin gelişmekte olan sanayi sektörü de nüfus artışına katkıda bulunmaktadır.



