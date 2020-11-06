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Koronavirüs Şimdi de makine üretiyorlar
TÜRKİYE

​ Şimdi de makine üretiyorlar

Şimdi de makine üretiyorlar

Meslek liseleri ürün üretiminden bunları yapan makine üretime geçti. Cerrahi maske makinesi, temassız kızıl ötesi termometre cihazı bunlardan bazıları. Salgın döneminde mesleki ve teknik eğitimin önemi bir kez daha ön plana çıktı.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Bu merkezlerin kurulmasında amaç, bir taraftan üretim kapasitesini artırmayı devam ettirirken diğer taraftan ‘inovasyon ve fikri mülkiyet’ konusuna odaklanıldı.
Bu merkezlerin kurulmasında amaç, bir taraftan üretim kapasitesini artırmayı devam ettirirken diğer taraftan ‘inovasyon ve fikri mülkiyet’ konusuna odaklanıldı.

Kovid-19 sürecinde maske ve dezenfektan gibi ürünlerle adından söz ettiren meslek liseleri kurulan Ar-Ge merkezleri ile inovasyonda da başarılı. Meslek liseleri ürün üretiminden bunları yapan makine üretime geçti. Cerrahi maske makinesi, temassız kızıl ötesi termometre cihazı bunlardan bazıları. Salgın döneminde mesleki ve teknik eğitimin önemi bir kez daha ön plana çıktı. Artan üretim kapasitesiyle mesleki ve teknik eğitim, toplumun bu zor günlerdeki ihtiyaçlarını karşılayan önemli aktörlerden biri haline geldi.

Yerli aşıda kritik aşama
KORONAVİRÜS
Yerli aşıda kritik aşama

HAZİNE DOPİNGİ

  • Bugüne kadar, okullarda 6 milyon litre yüzey temizleyicisi, 800 bin litre el dezenfektanı, 30 bin litre kolonya, 60 milyon adet cerrahi maske, 15 bin N95 maske, 1 milyonun üzerinde siperlik, 35 bin tek kullanımlık çatal bıçak üretimi yapıldı. Mesleki teknik eğitimde üretim patlaması yaşanmasının ana nedenlerinden biri üretimden elde edilen gelirden yüzde 15 olan hazine kesintisinin yüzde 1’e indirilmesi oldu. Öte yandan salgın sürecinde altyapısı güçlü meslek liselerinde bu yıl Ar-Ge merkezleri kuruldu. Bu merkezlerin kurulmasında amaç, bir taraftan üretim kapasitesini artırmayı devam ettirirken diğer taraftan ‘inovasyon ve fikri mülkiyet’ konusuna odaklanıldı. Kurulan AR-GE merkezlerinde cerrahi maske makinesinden solunum cihazına, UVC hava sterilizasyon cihazından N95 maske makinesine, video laringoskop cihazından izole numune alma ünitesine, temassız kızıl ötesi termometre cihazından yoğun bakım yatağına kadar çok sayıda ürün üretildi ve sağlık kuruluşlarına teslim edildi.
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