​ Şimdi de makine üretiyorlar

Bu merkezlerin kurulmasında amaç, bir taraftan üretim kapasitesini artırmayı devam ettirirken diğer taraftan ‘inovasyon ve fikri mülkiyet’ konusuna odaklanıldı.

Kovid-19 sürecinde maske ve dezenfektan gibi ürünlerle adından söz ettiren meslek liseleri kurulan Ar-Ge merkezleri ile inovasyonda da başarılı. Meslek liseleri ürün üretiminden bunları yapan makine üretime geçti. Cerrahi maske makinesi, temassız kızıl ötesi termometre cihazı bunlardan bazıları. Salgın döneminde mesleki ve teknik eğitimin önemi bir kez daha ön plana çıktı. Artan üretim kapasitesiyle mesleki ve teknik eğitim, toplumun bu zor günlerdeki ihtiyaçlarını karşılayan önemli aktörlerden biri haline geldi.

KORONAVİRÜS Yerli aşıda kritik aşama

HAZİNE DOPİNGİ