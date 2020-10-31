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Koronavirüs Dünyada güncel koronavirüs tablosu Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti
DÜNYA

31 Ekim Cumartesi dünyada güncel koronavirüs tablosu: Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti

Dünyada güncel koronavirüs tablosu: Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 46 milyon 951 oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 milyonu geçti. "Worldometer" internet sitesine göre, ABD 9 milyon 318 bin 653 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyon 137 bin 119 vaka ile Hindistan, 5 milyon 519 bin 528 vaka ile Brezilya, 1 milyon 618 bin 116 vaka ile Rusya, 1 milyon 331 bin 984 vaka ile Fransa, 1 milyon 264 bin 517 vaka ile İspanya, 1 milyon 157 bin 179 vaka ile Arjantin, 1 milyon 63 bin 151 vaka ile Kolombiya, 989 bin 745 vaka ile İngiltere ve 918 bin 811 vaka ile Meksika, 900 bin 180 vaka ile Peru izliyor.

Dünyada salgının bilançosu ağırlaşıyor: Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünyada salgının bilançosu ağırlaşıyor: Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 195 bin 88 kişi yaşamını yitirdi, 33 milyon 295 bin 767 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 45 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 45 milyonu geçti
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