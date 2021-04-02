Koronavirüs Antalya kıpkırmızı Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58e çıktı
TÜRKİYE

Antalya kıpkırmızı: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58'e çıktı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye genelinde uygulanan ‘Dinamik Denetim’ kapsamında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan Kafeler Caddesi esnafını denetledi. Yapılan denetimde genel olarak esnafın kurallara uyduğunu belirten Yazıcı, kırmızıya dönen Antalya için 'Maske, Mesafe, Temizlik' uyarısı yaparken, “Lütfen en kısa sürede kırmızıdan kurtulup turizm şehrine yakışır bir renkte mavili olalım istiyorum” dedi. Yazıcı, kırmızıya dönen Antalya’da yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 58 olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Antalya kıpkırmızı: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58e çıktı
Antalya'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58'e yükseldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, çok yüksek riskli iller grubuna girerek kırmızı renge dönen Antalya’da koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek adına ‘Dinamik Denetim’ gerçekleştirdi. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan Kafeler Caddesi’nde yaklaşık 15 esnafı ziyaret eden Yazıcı, kafe ve restoranlardaki oturma düzenleri ile çalışanların temizlik kurallarını denetledi. Vali Yazıcı, yeni kısıtlamalar ve ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirler hakkında esnaflarla sohbet etti.

  • Genel olarak esnafın kurallara uyduğunu ve alınan tedbirlerden memnun olduğunu belirten Yazıcı, kırmızıya dönen Antalya’da yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 58 olduğunu söyledi. Yazıcı, ayrıca Antalya genelinde yaklaşık 500 bin kişinin aşı olduğunu belirterek turizm kenti Antalya’nın bir an önce kırmızı renkten mavi renge dönmesi için vatandaşların maske, mesafe, temizlik ve genel pandemi kurallarına uyması gerektiğinin önemine dikkat çekti.


Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya gerçekleştirdiği denetimde, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere eşlik etti.


“500 bin civarında aşıyı tamamladık”


Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bütün Türkiye’de denetim yapılıyor. Esnafımızla hem sohbet ettik hem de denetim gerçekleştirdik. Herkes sıkıntıda. Özellikle bu bölgede üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı yeme-içme yerleri var. Tabi üniversitelerin kapalı olması, öğrencilerin olmaması ne yazık ki esnafımızı da mağdur etmiş durumda. Ümit ediyoruz ve bekliyoruz ki hep birlikte bu illetten kurtulalım. Herkes görevini yaptığında inanıyoruz ki çok kısa bir sürede bu işten kurtulacağız. Bir yandan aşılama çalışmalarımız devam ediyor. 500 bin civarında aşıyı tamamladık. Her geçen gün arttırarak devam ediyoruz. Esnafımızın duyarlılığından hoşnut kaldım açıkçası. Genel anlamda 10-15 iş yerine uğradık ve kurallara uyuluyordu. İnşallah daha dikkatli olarak en kısa sürede kırmızıdan kurtulacağız. Önce Antalya olarak sonra Türkiye olarak birkaç ay içerisinde normal hayatımıza dönmek istiyoruz” dedi.

“Bizim çok hızlı bir şekilde kırmızıdan kurtulmamız lazım”

Antalya’nın çok hızlı bir şekilde kırmızıdan kurtulması gerektiğini söyleyen Ersin Yazıcı, “Antalya, turizm şehri olduğu için çok hızlı normalleşmemiz lazım. Çok hızlı kırmızıdan kurtulmamız lazım. Ben bütün Antalyalı hemşehrilerimize bunu hatırlatmak istiyorum. Bizim başka sorumluluklarımız var. Dolayısıyla bizim çok hızlı bir şekilde kırmızıdan kurtulmamız lazım. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Lütfen en kısa sürede kırmızıdan kurtulup turizm şehrine yakışır bir renkte mavili olalım istiyorum. Hastanelerimizde bir sıkıntı yok. Rakamlarımız yükselmesine rağmen yoğun bakım doluluğumuz yüzde 58. İl olarak hastane konusunda bir sıkıntımız yok. Temaslı, pozitif sayımız çoğaldığında doğal olarak çok hızlı yayılıyor. Lütfen herkes dikkatli olsun” diye konuştu.

“Korona ile ilgili en büyük sıkıntıyı, esnaflar gördü”


Vali Yazıcı’ya denetimde eşlik eden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde 3501 sokakta Kafeler Caddesi diye geçen caddeyi Dinamik Denetim Modeli kapsamında denetledik. Gerçekten esnaflar her şeyin farkında. Korona ile ilgili en büyük sıkıntıyı, esnaflar gördü. Herkes girişte maske, dezenfektan, ateş ölçerleri bulunduruyor. Antalya Valisi her zaman esnafın yanında. Dünde esnaf odası başkanları ile 3 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi. Biz esnaf ve sanaatkarlar olarak bu sürecin hemen, hızlı bir şekilde bitmesini, işlerimizin açılması, para kazanma yolunda da üzerimize düşen görevi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Trakya'da kırmızı alarm: Kadınlar ev oturmalarını kesmedi vaka artışı patladı
FOTOĞRAF 12
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13- 19 Mart tarihli koronavirüs risk haritasında, Edirne’de vaka sayısı her 100 bin kişide 219,49, Kırklareli'de 155,09, Tekirdağ'da ise 168,26 olarak yer aldı. Bölgedeki vaka sayısında artış sürerken, son tabloda vaka sayısı Edirne'de 265,84'e, Kırklareli'de 298,28'e, Tekirdağ'da 273,06'ya yükseldi. Artış oranları Kırklareli'de yüzde 92,33, Tekirdağ'da yüzde 62,28 ve Edirne'de yüzde 21,1 oldu.
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Vaka artış oranı yüzde 92,33'e çıkan Kırklareli, Trakya illeri arasında ilk sırayı aldı. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı Kırklareli'nin Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yükselişin Türkiye ve dünyada da yaşandığını belirterek, Sosyal mesafeye, maskeye ve el temizliğine dikkat etmeyenler var. Bu virüs hafife alınacak bir virüs değil.
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Yaşamı kısa sürede sonuçlandıran bir virüs. Sayın Valimizin; 'Sosyal medyada maskesiz fotoğraf paylaşan kişilere de ceza yazacağız' demesi aslında dikkat çekip bir farkındalık için yaptığı açıklama. Biz de Vefa Sosyal Destek Grubu ve kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte hareket ederek, vatandaşlarımızın acil çözüm bekleyen sorunlarına el atıyoruz. Mutlaka bu salgına karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kağıt üzerinde karşılık bulmamış, alınması gereken önlemler değil dedi.
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Vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Kesimoğlu, Bu hastalığı ciddiye alsınlar. Özelikle tokalaşmasınlar, el hijyenine dikkat etsinler. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Maskelerini hiç ihmal etmesinler. Her bir vatandaşımızın bu konunun önemini kavramış durumda olmasını isterim. Biz yerel yönetimler olarak, bunların kontrollerini yapıyoruz, temizlik konusunda çalışmalarımızı en üst seviyede sürdürüyoruz. Belediyemizin tüm birimlerinde çalışan, zabıta olsun, itfaiye olsun tüm arkadaşlarımız bunun bilincinde. Gerek billboard gerek belediye hoparlörlerimizden bu duyurularımızı yapıyoruz. El ilanları dağıtıyoruz. Ve arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürürken maskesiz olanları uyarıyorlar. Vatandaşlarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum diye konuştu.
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Kırmızı kategoride yer alan ve vaka artış oranı bir önceki haftaya göre yüzde 21,1 artan Edirne'de ise, artışa kadınların ev oturmaları ile sınır kapılarındaki yoğunluk neden oldu.
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Kentte, son dönemde koronavirüse yakalananların yüzde 60'tan fazlası, ev ziyaretleri düzenleyen kadınlar oldu. Edirne Valiliği, ev ziyaretlerinin önlenmesi için sık sık cep telefonu mesajları ile sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulunuyor. Mesajda, vatandaşlardan dikkatli ve hassas davranmaları istenirken, İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup, hastaya ait her türlü bakım, tedavi, takip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız. İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız deniliyor.
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Vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 62,28 oranında artan Tekirdağ'da da nedenin ev ziyaretleri ile sanayi kuruluşları olduğu kaydedildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoli Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Tekirdağ başta olmak üzere Trakya'da vaka sayısının artmasının önemli bir sanayi bölgesi olmasından kaynaklandığını söyledi. Tarımsal hizmetlerin yanı sıra Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu gibi ilçelerinde sanayi olduğunu belirten Ertuğrul, Buralarda çok ciddi sayıda insan çalışıyor. Ve bu insanlar işlerine mecburen toplu taşıma araçlarıyla, servislerle gidip geliyorlar. İş yerlerinde çok yakın mesafede çalışmak zorunda kalabiliyorlar.
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Bir kere bunların önlemlerinin alınması gerekiyor. Yani insanlar işlerine gidip gelirken yoğun, tıklım tıklım otobüslerde, toplu taşıma araçlarında değil daha korunaklı, daha seyrek bir biçimde gidip gelebilmeli. Çalışma koşulları Covid-19'a göre yeniden planlanmalı, programlanmalı. Arada sosyal mesafenin olabileceği, insanların birbirinden ayrılabileceği, maskenin mutlaka takıldığı ortamların olması gerekiyor dedi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de vaka sayılarının artmasında ev ziyaretlerinin önemli etken olduğunu belirterek, vatandaşlardan ev ziyaretlerinde bulunmamalarını istedi.
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Tekirdağ'da yaşayan Bekir Sönmez, tedbirlerin daha da artırılması gerektiğini belirtilerek, Vaka sayıları şu anda bizi korkutmakta. Çevremizdeki insanların şu anda hepsi hastanelerde yatmaktadır. Tedbirler alınsa bile çok az insan halen sokaklarda. Kimse aldırış etmiyor. Bir an önce tedbirlerin artırılması gerekiyor dedi.
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Kırklareli'deki artışın nedeninin insanların dikkatsizliğinden kaynaklandığını söyleyen ev kadını Neşe Erdem, İnsanlar dikkat etmiyor. Ben maskesiz sokağa çıkmadım. Oturmaya gitmiyorum. Herkes yakınlarıyla görüşüyor, bana bir şey olmaz diye ama oluyor. Şu an pazar kalabalık ve riskli, hemen alışveriş yapıp çıkacağım diye konuştu. Edirne'de yaşayan Hülya Şahinoğlu da kentteki artışın nedeninin salgının ciddiye alınmamasından kaynaklandığını söyledi.
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Trakya'da kırmızı alarm: Kadınlar ev oturmalarını kesmedi vaka artışı patladı
Trakya genelinde vaka sayısı artmaya devam ederken, Kırklareli'de vaka artış oranı yüzde 92'ye çıktı. Edirne'de ise son dönemde koronavirüse yakalananların yüzde 60'tan fazlasını ev oturmaları düzenleyen kadınlar oluşturdu.


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