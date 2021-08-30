Koronavirüs Avrupada virüs yayılma hızı arttı aşılama yavaşladı DSÖden derin endişe duyuyoruz uyarısı
DÜNYA

Avrupa'da virüs yayılma hızı arttı aşılama yavaşladı: DSÖ'den 'derin endişe duyuyoruz' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Avrupa’daki seyri üzerine yeni bir açıklama yaptı. DSÖ’nün Avrupa direktörü Hans Kluge, Avrupa’daki 33 ülke göz önüne alındığında 14 günlük vakalarda yüzde 10’dan fazla artış görüldüğünü kaydetti. Virüsün bulaşmasındaki artıştan endişe duyduğunu aktaran Kluge, yaz mevsimiyle birlikte artan seyahatlerin durumda etkili olduğunu belirterek, geçtiğimiz 6 haftada aşılamada da yavaşlama olduğunu vurguladı.

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Avrupada virüs yayılma hızı arttı aşılama yavaşladı: DSÖden derin endişe duyuyoruz uyarısı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün Avrupa’daki son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DSÖ Avrupa direktörü Hans Kluge, kıtadaki 33 ülkenin son 14 gün incelendiğinde vaka sayılarında bir önceki 14'üne kıyasla yüzde 10’dan fazla arttığını aktardı.

YAZ MEVSİMİNDE ARTAN SEYAHATLER ETKİLİ OLDU

Virüsün bulaşma hızı hakkında derin endişe duyduğunu aktaran Kluge, bunun başlıca sebebinin yaz mevsiminde artan seyahatler olduğunu bildirdi.

NTV'de yer alan habere göre, kıtadaki birçok hastanenin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını aktaran DSÖ Avrupa Direktörü, koronavirüs vaka sayılarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için halk sağlığı önlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

'AŞILAMADAKİ YAVAŞLAMADAN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ'

Kluge, aşı üretimindeki yetersizliğin yanı sıra, aşılara bazı bölgelerin erişemediğini bununla birlikte birçok kişinin aşıyı reddetmesi ile mücadele ettiklerini aktarırken, geçtiğimiz altı haftada kıta Avrupası’nda aşılamanın yavaşladığını vurguladı.

Aşılamadaki yavaşlamadan ciddi derecede endişe ettiğini aktaran DSÖ direktörü, virüs ile mücadele için aşı üretiminin artırılması, dozların eşit şekilde paylaştırılması ve aşıya talebin sürdürülmesi konularının en önemli üç unsur olduğu söyledi.

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