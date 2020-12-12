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Koronavirüs Avusturya Parlamentosunda şoke eden olay Kolaya korona testi yaptı, pozitif çıkınca ortalık karıştı
DÜNYA

Avusturya Parlamentosu'nda şoke eden olay: Kolaya korona testi yaptı, pozitif çıkınca ortalık karıştı

Koronavirüs salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, Avusturya Parlamentosu'nda şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Milletvekili Michael Schnedlitz, mecliste yaptığı konuşmada, yanında getirdiği bir bardak kolaya Kovid-19 antikor testi uyguladı. Kameraların canlı yayınladığı test pozitif çıkınca ortalık karıştı.

Haber Merkezi Diğer
Avusturyalı milletvekili Michael Schnedlitz
Avusturyalı milletvekili Michael Schnedlitz

Ulusal Konsey üyesi ve sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Schnedlitz Avusturya Parlamentosu'nda gerçekleşen oturum sırasında hükümetin tarama programını ve diğer koronavirüs önlemlerini sert dille eleştirdi. Yanında getirdiği bir bardak kola üzerinde koronavirüs testi uygulayan Schnedlitz, birkaç dakika sonra bu içecekte yapılan testin pozitif sonuç verdiğini diğer siyasetçilere gösterdi.

  • Testleri "beş para etmez" şeklinde nitelendiren Schnedlitz, devlet tarafından finanse edilen Kovid-19 testinin "vergi paralarının ilaç endüstrisi yönünde devasa boyutta yeniden dağıtımı" anlamına geldiğini söyledi.

Hükümeti 'yumuşak diktatörlükle' suçladı

İndependent'ın haberine göre; sağlık krizi sırasında Avusturyalıların sivil özgürlükler ve ifade özgürlüğü gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını iddia eden parlamenter, hükümeti "yumuşak diktatörlükle" suçladı. Schnedlitz ayrıca, Kovid-19 kısıtlamalarının iflaslar ve kitlesel işsizliğin yanı sıra sosyal ve ekonomik krizlere yol açtığını, çocukların eğitim haklarını da "çaldığını" savundu. Sağcı siyasetçinin bu çıkışı sosyal medyada geniş çapta destek görse de kimileri Schnedlitz'in kola üzerinde yaptığı teste itiraz etti.

  • Alman Die Welt gazetesi, Avustralyalı parlamenterin söz konusu testi yanlış yaptığını, virüs için aldığı örneği kontrol etmeden önce önemli bir adımı atladığını yazdı.
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