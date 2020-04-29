Bakanlıktan güvenlik görevlilerine korona uyarısı: Risk altındasınız

Sağlık Bakanlığı, güvenlik görevlilerinin çalıştıkları alanları bir metre kuralına göre 'Düşük riskli çalışma alanı' ve 'Orta riskli çalışma alanı' olarak tanımladı. Bu alanda çalışacak kişiler için "Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için cam kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı. 1 metreden uzak durulacaksa sadece maske yeterli" önerisinde bulunuldu.

KORONAVİRÜS ABD Başkan yardımcısı bile maske takmıyor: Zorunluluğuna uymayan tek kişi oldu

Bir metreden yakın teması 'Orta riskli çalışma alanı' olarak tanımlayan bakanlık, üst aramasının bu alana girdiğini belirterek, güvenlik görevlilerine şu uyarılarda bulundu:

"Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. Maske ve gözlük-yüz koruyucu kullanılmalı. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalı. El hijyeni sağlanmalı. Eldivenin doğru kullanımı çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunulmamalı ve el hijyenine özen gösterilmeli"

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan dikkat çeken açıklama: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır

Ekipmanların kullanımı için eğitim verilmeli

Güvenlik görevlilerine kişisel koruyucu ekipmanının uygun kullanımı konusunda eğitim verilmesi gerektiği de kaydedilerek, "Önce maske sonra gözlük-yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük-yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır. Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalı. El hijyeni en az 20 saniye su ve sabunla el yıkama veya alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama ile sağlanmalı. Kolay ulaşılabilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı. Kullanılan malzemeler çıkartıldıktan sonra tekrar kullanılmamalı" ifadeleri kullanıldı.