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Koronavirüs Bakanlıktan güvenlik görevlilerine korona uyarısı Risk altındasınız
TÜRKİYE

Bakanlıktan güvenlik görevlilerine korona uyarısı: Risk altındasınız

SAĞLIK Bakanlığı banka, PTT ve karantina merkezi gibi yerlerde çalışan güvenlik görevlileri için koronavirüse karşı yeni uyarılarda bulundu. Yetkililer, görevlilerin risk grubunda olduğunu belirterek, kişilerle bir metreden uzak temasta maske takmaları, bir metreden yakın temasta maskenin yanında gözlük ve yüz koruyucu takılmasını önerdi.

Haber Merkezi DHA
Bakanlık, koronavirüse karşı güvenlik görevlilerinin risk grubunda olduğunu söyleyerek uyardı.
Bakanlık, koronavirüse karşı güvenlik görevlilerinin risk grubunda olduğunu söyleyerek uyardı.

Sağlık Bakanlığı, güvenlik görevlilerinin çalıştıkları alanları bir metre kuralına göre 'Düşük riskli çalışma alanı' ve 'Orta riskli çalışma alanı' olarak tanımladı. Bu alanda çalışacak kişiler için "Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için cam kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı. 1 metreden uzak durulacaksa sadece maske yeterli" önerisinde bulunuldu.

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Bir metreden yakın teması 'Orta riskli çalışma alanı' olarak tanımlayan bakanlık, üst aramasının bu alana girdiğini belirterek, güvenlik görevlilerine şu uyarılarda bulundu:

"Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. Maske ve gözlük-yüz koruyucu kullanılmalı. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalı. El hijyeni sağlanmalı. Eldivenin doğru kullanımı çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunulmamalı ve el hijyenine özen gösterilmeli"

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Ekipmanların kullanımı için eğitim verilmeli

Güvenlik görevlilerine kişisel koruyucu ekipmanının uygun kullanımı konusunda eğitim verilmesi gerektiği de kaydedilerek, "Önce maske sonra gözlük-yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük-yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır. Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalı. El hijyeni en az 20 saniye su ve sabunla el yıkama veya alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama ile sağlanmalı. Kolay ulaşılabilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı. Kullanılan malzemeler çıkartıldıktan sonra tekrar kullanılmamalı" ifadeleri kullanıldı.

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