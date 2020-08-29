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BİLİMSEL GELİŞMELER

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Dünyada grip aşısında sıkıntı olacağı kesin

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan grip aşısı uyarısı: Dünyada sıkıntı olacağı kesin

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün yayılmasından sonra grip aşısının önerilmesine dikkat çekerek, "Kovid salgınının boyutlarının bu kadar büyük olmasının mart, nisan, mayıs ayı gibi görüldüğünü düşünürsek bu sene dünya genelinde grip aşısıyla ilgili bir miktar talebi karşılama konusunda sıkıntı olacağı kesin. Bu sıkıntıyı ülkemiz de yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, SARS CoV2 virüsünün ortaya çıkmaya başlamasıyla beraber zatürre ve grip aşısının önerilmeye başladığını söyledi.

Prof. Dr. Kara, "Ama ne zatürre aşısı ne grip aşısı Kovid tablosunda bizi korumuyor. Ama şöyle bir özelliği var; Kovid’deki en büyük problem akciğerlerin hasar görmesi, akciğerlerimizin zedelenmesi. Gripte, zatürrede pnömokok mikroorganizması bakterisi de akciğerlerde hasar yaratıyor. O nedenle de bizim onları azaltıyor olmamız öbür taraftan Kovid’in etkisini azaltmamızı sağlıyor. Bu bakımdan bu iki aşı da çok önemli. Ama zatürre aşısını herkesin yaptırması gerekir mi? Belirli risk gruplarımız var. O grupların bu aşıyı olması gerekiyor" dedi.

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'RİSK GRUBUNUN BU AŞIYI OLMASINDA FAYDA VAR'

  • Kara, zatürre aşısının çocukluk çağında Türkiye'nin rutin olarak yaklaşık 15 yıldır uyguladığını ifade ederek, "Bu sayede çocuklarda zatürre, menenjit çok ciddi azaldı. Bu aşıyla çok büyük bir başarı elde ettik. Çocuklardaki azalma yetişkinlerdeki azalmayı da sağladı. O yüzden çocuklara şuanda zatürre aşısı uygulanması gerekmiyor. Ama risk grubunda olan, altta hastalığı olan, akciğer hastalığı, kalp hastalığı olanların, yaşı büyük olanların ve böyle bir hastalığı olanların bu aşıyı olmalarında fayda var" ifadelerini kullandı.

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'BU SIKINTIYI ÜLKEMİZ DE YAŞAYABİLİR'

Grip aşısının da benzer şekilde Türkiye’de tanımlanmış risk grubu, çevresinde yüksek riskte olanlara öncelikli olarak uygulanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kara, şöyle konuştu:

  • "Grip aşısının üretimi diğer aşılardan biraz farklı her sene yıllık olarak planlanıyor. Bu planlamayı şöyle söylemek lazım; eylül, ekim ayında yapılıyor, genellikle ocak, şubat ayında da aşının üretim süreci başlıyor. Kovid salgınının boyutlarının bu kadar büyük olmasının da mart, nisan, mayıs ayı gibi görüldüğünü düşünürsek bu sene dünya genelinde grip aşısıyla ilgili bir miktar talebi karşılama konusunda sıkıntı olacağı kesin. Bu sıkıntıyı ülkemiz de yaşayabilir."

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'RİSK GRUBUNA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖNCELİKLİ OLMALI'

Kara, burada önceliklendirmenin önemli olduğuna işaret ederek, "Öncelikle çok yüksek riski olan ve hem Kovid’den hem gripten etkilenme ihtimali en yüksek olanlara öncelik vermemiz gerekiyor. Aşılarla ilgili 'herkesin yaptırmasına lüzum yok' dememek lazım; ama ilk önceliği en yüksek riski olan hem yaşı büyük hem de altta problemi olan büyüklerimize vermemiz gerekir. Belki ondan sonra da sağlık hizmetinde çalışacak ve özellikle de ön safhada çalışacaklara, acillerde, Kovid hastalarına bakacak hasta sayısında çok artış olacağı zaman bizim çok ihtiyaç duyacağımız sağlık personeline vermemiz gerekir. Böyle bir önceliklendirmeyle gidilmesi gerekecektir. Bütün dünyada da benzer şekilde olacaktır" diye konuştu.

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