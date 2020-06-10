Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan Antikor testleri pazartesi başlayacak
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan: Antikor testleri pazartesi başlayacak

Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan: Antikor testleri pazartesi başlayacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, koronavirüse karşı bağışıklık oranlarını verecek antikor testlerinin 81 ilde pazartesi günü yapılmaya başlanacağını söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Sağlık personelimiz 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek haneden bir kişiyi örnek seçecek. Kişiye PSR testi yapacak. Biraz da kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek. Bu, bize bu hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak" dedi. Özkan, "Yeni normalimiz bu, tamamen eski hayatımıza dönmemiz için 3 şart var. Ya aşı bulunacak herkesi aşılayacağız, ya virüs olumlu yönde bir değişim yaşayacak bizi hasta etmeyecek ya da kolay bir tedavisi bulunacak biz bu işten kurtulacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Seçil Özkan
Prof. Dr. Seçil Özkan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 81 ilde yapılacak koronavirüse karşı toplumdaki bağışıklık oranlarını verecek antikor testlerine ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Özkan, Avrupa'da da bir kaç ülkede, "Toplum bu salgın sürecinde bağışıklık kazandı mı" diye antikor geliştirme çalışması yapıldığını belirtti.

Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu kapsamda "Türkiye'de 150 bin haneye ulaşacağız" açıklamasını anımsatarak, "Sağlık personelimiz 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek, bu haneden bir kişiyi örnek seçecek. Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele seçiliyor. Kişiye bir kaç tane soru sorulup, ardından bizim PSR testi dediğimiz burundan kültür alıp, hasta olup olmadığı testi yapılacak. Biraz da kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek" dedi.

Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemlerden bazıları
KORONAVİRÜS
Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemlerden bazıları

"Pazartesi günü başlanacak"

Prof. Dr. Özkan, bu çalışmanın Türkiye için gerekli olduğunu belirterek, "'Bu koronavirüs süreci bizim toplumumuzda nasıl geçti', 'bağışıklık kazanıldı mı', 'koronavirüs ne düzeyde bağışıklık bırakıyor', bizim toplumumuz için de bu rakamı göreceğiz. Biliyorsunuz İsveç yaptı bu çalışmayı. Yüzde 7 gibi oldukça düşük bir rakam buldu. Bu, bize bu hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak. Gelen sağlık personeline toplumumuz yardımcı olmalı. Çünkü bu bizim sağlığımız için ne önlemler alalım diye yapılan bir çalışma. Sağlık personeli sahada büyük bir emek verecek, yardımcı olmak lazım. Sanırım pazartesi gibi başlanacak. Bakanlık bu konuda büyük emekler sarf ederek hızlıca 10-12 günlük bir süreçte verileri toplayıp, analiz edecek. Testi yapılan kişilere de geri dönülecek, PSR pozitif mi çıktı, antikoru nasıl çıktı diye" ifadesini kullandı.

Bağışıklık oranı yüksek değil: Son bir haftada 300 kişiye antikor testi yapıldı
KORONAVİRÜS
Bağışıklık oranı yüksek değil: Son bir haftada 300 kişiye antikor testi yapıldı

"İkinci dalgayı yaşayabiliriz"

Hafta sonu, sokaklarda yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, salgının devam ettiğini vurguladı.

Özkan, "Biz daha sıfır vaka görmedik. Sıfır vaka görme süremiz de önemli. Biz sıfır vaka görsek bile çevremizdeki ülkelerde de bitmedi. İran'ı biliyorsunuz yeni bir ikinci dalgaya geçti. Türkiye de bunu yaşayabilir. Önümüzdeki günlerde rakamlara bakılarak yeni açılacak yerler olacaktır ya da yeni normalde eklediğimiz yerler olacaktır.Mesafe, maske, ek hijyen, buna dikkat edersek yeni normal dönemde ikinci dalga yaşamayız. Hafta sonu inanılmazdı. Piknikler, sosyal mesafeler aşılmış, sanki eskiye dönülmüş gibiydi. Bunu yaparsak ikinci bir dalga yaşayabiliriz. Bizim için bu çok üzücü olabilir" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten '27 gün uyarısı': Temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten '27 gün uyarısı': Temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum

"Dikkat etmemiz gerekiyor"

Prof. Dr. Özkan, çevrelerinde belirti göstermeyen insanlar olduğunu vurgulayarak, "Çevremizdeki herkes koronavirüsmüş gibi davranmamız lazım ki ikinci dalgayı yaşamayalım. İran'da şimdi 2 binleri geçen vaka sayıları, salgının pik noktalarına gitmeye başladılar. Bu bizi zorlayacaktır, belki geri adım atmamıza neden olacaktır. Kısıtlamaları kaldırdık; ama kısıtlamalara geri dönüşler olacaktır, ülke örnekleri var. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Biraz daha rakamlar düşsün. Yazı, bu rakamları düşürerek yavaş yavaş atlatalım. Ekim-Kasım'da da virüsün mevsim itibarıyla kış aylarında artmasını beklediğimiz için ikinci dalgayı bekliyorduk biz. Ona gelmeden bu yeni normalde davranışlarımızı düzeltmezsek yeni dalgayla karşılaşma korkusu açıkçası var, dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Korkum binlere çıkabiliriz"

Prof. Dr. Özkan, koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara uyulmadığını kaydederek, "Bu hastalığın kuluçka süresi 14 gün diye geçiyor; ama ortalama 6-7 günde bir kişiden kapıldıysa belirtiler çıkmaya başlıyor. Biz bayağıdır 800-900'lü rakamlarda ilerliyoruz, aslında düşmemiz gerekiyor. Demek ki bu 1 Haziran ve 11 Mayıs'taki yeni normal dönemde kurallara uymuyoruz bence. Biz bu inişi devam ettiremedik. Korkum binlere de çıkabiliriz. 1 Haziran'ın etkisini biz bu hafta göreceğiz. Hafta sonunun etkisini de 14-15'inde görebiliriz. Dalga daha da yukarıya çıkabilir. Bunun için mümkün oldukça mesafeyi korumalıyız. Yeni normalimiz bu, tamamen eski hayatımıza dönmemiz için 3 şart var. Ya aşı bulunacak herkesi aşılayacağız, ya virüs olumlu yönde bir değişim yaşayacak bizi hasta etmeyecek ya da kolay bir tedavisi bulunacak biz bu işten kurtulacağız. Bu üçüne de vakit var. Onun için bu yeni normal yaşantımıza alışacağız" dedi.

Abone Ol Google News
Yasaklar yeniden gelebilir

Yasaklar yeniden gelebilir

​Hastanelerin dolması 'ikinci dalga' kabul edilecek.
Mimari de dönüşecek

Mimari de dönüşecek

​Salgının yayılma hızı ile mimari arasında doğru orantı var.
CHPnin gündemi: Kamu malına zarar

CHP'nin gündemi: Kamu malına zarar

​Tanal elleri acımasın diye Meclis sırasını hırpaladı.
İşsizlik düşüşte

İşsizlik düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu kritik veriyi açıkladı.
DSÖ tutarsızlığında bugün

DSÖ tutarsızlığında bugün

​Şimdi de 'Semptom göstermeyenler hastalık bulaştırmaz' diyorlar.
100 yıl önce Ayasofya

100 yıl önce Ayasofya

​Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar.
Yapışık gittiler<br>ayrı ayrı döndüler

Yapışık gittiler
ayrı ayrı döndüler

​Erdoğan'ın sahip çıktığı siyam ikizleri Türkiye'de.
Dünya<br>peşinden koşuyor

Dünya
peşinden koşuyor

Bir ay içerisinde ​milyar dolarlık rekor sipariş geldi.
Atina blöf peşinde!

Atina blöf peşinde!

'Yunan ordusu, tek bir kurşun bile sıkamaz.'
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Tarih açıklandı<br>telefonlar kitlendi

Tarih açıklandı
telefonlar kitlendi

​On binlerce çift düğün hazırlıklarına başladı.
ABD'de<br>FETÖ okulu kapatıldı

ABD'de
FETÖ okulu kapatıldı

'​Para toplamak için okul açanlara karşı duracağız.'
3 ilde FETÖ operasyonu

3 ilde FETÖ operasyonu

Polislikten ihraç edilenler dahil ​63 kişi hakkında gözaltı kararı.
Milletimiz Ayasofya açılsın diyor

Milletimiz Ayasofya açılsın diyor

​Tüm Türkiye Danıştay'ın kararını bekliyor.
Üç kayyum<br>şehrine yeni vali

Üç kayyum
şehrine yeni vali

​Siirt, Diyarbakır ve Mardin'e yeni vali atandı.
Yak yık<br>yağmala zihniyeti

Yak yık
yağmala zihniyeti

​İşte sözde medeni Batı'nın yakıp yıktığı Osmanlı eserleri!
Uzaydan hayvanları izleyip proje geliştirdiler
Teknoloji

Uzaydan hayvanları izleyip proje geliştirdiler

Uluslararası Uzay İstasyonu, hayvanları uzaydan izleyerek vahşi yaşamı korumaya yönelik bir proje geliştirdi. ICARUS projesi ile algılama yetenekleri incelenen inek, keçi ve koyunların deprem ve volkanik patlamalar öncesi davranışsal değişiklikleri sensörlerle algılanabilecek ve erken uyarı sağlanabilecek
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok
Hayat

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanlığının aşı takviminde yaptığı değişikliğin koronavirüsle bir ilgisinin olmadığını belirtti. Prof. Dr. Kara, "Bu değişiklik planlanan bir değişiklikti. Aşılar okullarda yapıldığında ailelerin tereddütleri oluyordu. Şimdi bu işi bilen ve istedikleri soruları sorabilecekleri hekimlerce yapılacağı için bu tereddütlerin de önüne geçilmiş olacak" dedi.
Liselilerden bostan korkuluğu yerine drone: Tarlaları vahşi hayvanlardan koruyor
Teknoloji

Liselilerden bostan korkuluğu yerine drone: Tarlaları vahşi hayvanlardan koruyor

Lise öğrencilerinin, her yıl dünyadaki problemleri belirleyip ürettiği yenilikçi çözümlerin yarıştırdığı U-MakerFest bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi. Online ortamda ‘Tarım’ teması ile 57 robotik, 25 oyun tasarımı ve 17 video animasyon alanında toplam 99 proje tanıtıldı. Yarışmayı, robotik alanında, tarım ürünlerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefleyerek drone geliştiren takım kazandı. Bu tarz dronelar bostan korkuluklarının yerini alıp tarım alanlarını teknoloji yardımıyla koruyabilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.