Bugün 4 saatliğine de olsa sokaklar büyüklerimizin: 7 hafta sonra dışarı çıkacaklar
Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından en riskli grupta bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Ancak haftalardır evden dışarı adımını atmayan ve psikolojik olarak olumsuz etkilenen yaşlı vatandaşlardan son günlerde yetkililere şikayet yağmaya başlamıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları yaşlılara belirli saatlerde dışarı çıkma izni verişmişti. Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta sonunda devam ederken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 4 saatliğine dışarı çıkabilecek.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması saat 24.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek. Kısıtlama nedeniyle 24 kentte sokaklar boşaldı, yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.
11.00-15.00 arası sokaklar onların
Beşinci kez uygulanan hafta sonu kısıtlamasında bu kez 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara izin verilecek. Söz konusu vatandaşlar bugün (10 Mayıs Pazar günü) 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
20 yaş altındaki gençler haftaiçi sokağa çıkacak
Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler için de bu kural bir günlüğüne esnetilecek. 14 yaş ve altı kişiler, 13 Mayıs çarşamba günü; 15-20 yaş arası da 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 arasında, yürüyüş mesafesiyle sınırlı olmak üzere dışarı çıkabilecek. Sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak onlar için de zorunlu olacak.