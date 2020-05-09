Bugün 4 saatliğine de olsa sokaklar büyüklerimizin: 7 hafta sonra dışarı çıkacaklar

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması saat 24.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek. Kısıtlama nedeniyle 24 kentte sokaklar boşaldı, yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

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11.00-15.00 arası sokaklar onların

Beşinci kez uygulanan hafta sonu kısıtlamasında bu kez 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara izin verilecek. Söz konusu vatandaşlar bugün (10 Mayıs Pazar günü) 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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20 yaş altındaki gençler haftaiçi sokağa çıkacak

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler için de bu kural bir günlüğüne esnetilecek. 14 yaş ve altı kişiler, 13 Mayıs çarşamba günü; 15-20 yaş arası da 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 arasında, yürüyüş mesafesiyle sınırlı olmak üzere dışarı çıkabilecek. Sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak onlar için de zorunlu olacak.