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Koronavirüs Bugün 4 saatliğine de olsa sokaklar büyüklerimizin 7 hafta sonra dışarı çıkacaklar
TÜRKİYE

Bugün 4 saatliğine de olsa sokaklar büyüklerimizin: 7 hafta sonra dışarı çıkacaklar

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından en riskli grupta bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Ancak haftalardır evden dışarı adımını atmayan ve psikolojik olarak olumsuz etkilenen yaşlı vatandaşlardan son günlerde yetkililere şikayet yağmaya başlamıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları yaşlılara belirli saatlerde dışarı çıkma izni verişmişti. Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta sonunda devam ederken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 4 saatliğine dışarı çıkabilecek.

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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması saat 24.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek. Kısıtlama nedeniyle 24 kentte sokaklar boşaldı, yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

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11.00-15.00 arası sokaklar onların

Beşinci kez uygulanan hafta sonu kısıtlamasında bu kez 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara izin verilecek. Söz konusu vatandaşlar bugün (10 Mayıs Pazar günü) 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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20 yaş altındaki gençler haftaiçi sokağa çıkacak

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler için de bu kural bir günlüğüne esnetilecek. 14 yaş ve altı kişiler, 13 Mayıs çarşamba günü; 15-20 yaş arası da 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 arasında, yürüyüş mesafesiyle sınırlı olmak üzere dışarı çıkabilecek. Sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak onlar için de zorunlu olacak.

Dedeleri evde tutamıyoruz: Yasağa rağmen sokağa çıkıyorlar
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Koronavirüs salgınında en riskli grupta olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Polis ve zabıtalardan oluşan yaya ekipler sabah saatlerinden itibaren park, bahçe, cami gibi açık alanlarda devriye gezmeye başladı.
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Yasağa rağmen yurdun dört bir yanındaki 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti.
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Kimi karısıyla kavga ettiğini söylerken, kimisi de 'evde çok sıkılıyorum' diye görevlilere tepki gösterdi.
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Ekipler, vatandaşların sağlığı için evde kalmaları gerektiğini söyledi.
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Bazı yaşlılar görevlilere güçlük çıkarsa da evlerine gitmeye ikna oldu.
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Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderilmeye başlandı.
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Öte yandan, Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu.
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Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor.
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Dedeleri evde tutamıyoruz: Yasağa rağmen sokağa çıkıyorlar
İçişleri Bakanlığı tarafından dün 81 ile gönderilen yazı kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hasta olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Koronavirüs salgınında en riskli grupta olan yaşlılar, yine de bu yasağa uymayıp kamu alanlarını doldurdu. Polis ve zabıta ekipleri sokaklarda devriye atmaya başladı. Bank, park ve bahçelerde oturan yaşlılar evlerine gönderildi. Ekipler, bazı vatandaşları ikna etmek için uzun süre mücadele verdi.

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