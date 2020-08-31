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Koronavirüs Koronavirüs hastası uçağa bindi, 13 kişi karantinaya alındı
TÜRKİYE

Denizli haberleri: Koronavirüs hastası uçağa bindi, 13 kişi karantinaya alındı

Koronavirüs hastası uçağa bindi, 13 kişi karantinaya alındı

İstanbul’dan Denizli’ye hava yoluyla gelen bir Alman kişinin koronavirüs hastası olduğu tespit edildi. Alman kişi dahil 13 kişi karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Koronalı hasta havaalanına geldi.
Koronalı hasta havaalanına geldi.

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Türk asıllı Almanya vatandaşı bir kadın İstanbul’dan hava yoluyla Denizli’ye geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler uçağın perona yanaşması ile gerekli tedbirleri alarak Alman koronavirüs hastası kadını izole ederek hastaneye götürdü.

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Alman vatandaşı kadının uçakta yakın temasta bulunduğu tespit edilen 12 kişi evlerinde karantinaya alındı. Ayrıca yurt dışından geldiği sıra yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kadının yakınları tarafından yapılan uyarılara rağmen uçağa bindiği öğrenildi.

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