Koronavirüs Emine Erdoğanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi
TÜRKİYE

Emine Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajlarına teşekkür ederek, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testi bir hafta içinde negatife dönmüş ancak Emine Erdoğan'ın hala pozitif olduğu öğrenilmişti. Konuyla ilgili bugün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak çünkü henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif bir şeklide süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır” demişti.

Emine Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

Sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

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