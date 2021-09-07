Koronavirüs Enfeksiyon 5, yatış 29 kat fazla Aşısızlar zor bir virüsle karşı karşıya
TÜRKİYE

Enfeksiyon 5, yatış 29 kat fazla: Aşısızlar zor bir virüsle karşı karşıya

Prof. Dr. Sıla Akhan, "Aşısız kişilerde, tam aşılılara göre enfeksiyon 4.9 kat, hastaneye yatış 29,2 kat fazla” dedi. Prof. Akhan, aşı ile birçok kişinin hayatını kurtardıklarını belirtirken, “Aşı olan insanlar ölmüyor, hafif ve kontrollü geçiriyorlar ama aşısızlar zor bir virüs ile karşılaşıyorlar ondan dolayı da ölüm oranları daha yüksek" diye konuştu.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Enfeksiyon 5, yatış 29 kat fazla: Aşısızlar zor bir virüsle karşı karşıya
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Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, mutasyona uğrayan virüsle karşılaşan aşısızların hastaneye yatma oranının aşılılara göre 29 kat fazla olduğunu bildirdi.

Yeni Şafak’a konuşan Prof. Akhan, aşının Kovid-19 ile mücadelede önemini tekrarladı.

AŞISIZA TUTUNUYOR

Akhan, "Aşısız kişilerde, tam aşılılara göre enfeksiyon 4,9 kat, hastaneye yatış 29,2 kat fazla. Aşı ile birçok kişinin hayatını kurtardık. Aşı olan insanlar ölmüyor, hafif ve kontrollü geçiriyorlar ama aşısızlar zor bir virüs ile karşılaşıyorlar ondan dolayı da ölüm oranları daha yüksek. Aşı, yüzde 100 etkili olmadığı için orada yüzde 90 etkili ise yüzde 10'luk kesim ondan kaçıyor ve aşısızlara tutunuyor ve kontrolsüz çoğalabiliyor. Onlarda da çok ağır seyrediyor. Aşılı birinde hiç semptom göstermezken, aşısız birine bulaştırarak onda çok ağır seyredebiliyor" ifadelerini kullandı.

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HASTANEYE DE GEÇ GELİYORLAR

Akhan şöyle konuştu:

  • "Aşılanarak, klinik seyrini değiştirdik. Aşıyla, virüse büyük bir darbe vurmuş oluyorsunuz ama kalanlar aşısızlarda çoğalıyor. Ağır hastalar genç gruba kaydı. Ağır şekilde hemen yoğun bakıma gidecek şekilde geliyorlar. Evde biraz geçiriyorlar hastaneye geç geliyorlar. PCR testi 3-5 günde öneriliyor. Virüs çok daha hızlı çoğalıyor. Aşısızlarda kontrolsüz bir gidiş söz konusu oluyor. Yoğun bakım ihtiyacı çok erken safhada ortaya çıkıyor."

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