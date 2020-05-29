Koronavirüs Güney Korede ikinci dalga endişesi Koronavirüs vakası arttı, okullar yeniden kapatıldı
DÜNYA

Güney Kore’de ikinci dalga endişesi: Koronavirüs vakası arttı, okullar yeniden kapatıldı

Güney Kore’de son iki günde yeni tip koronavirüs vaka sayısının artması üzerine 200’den fazla okul yeniden kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
Yeni vakaların başkent Seul’un batısında yer alan Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu aktarıldı.
Yeni vakaların başkent Seul’un batısında yer alan Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu aktarıldı.

Güney Kore’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi hakim. Ülkede 27 Mayıs’ta 79, dün 56 yeni vaka tespit edilirken bu verilerin son 2 aydaki en yüksek yeni vaka sayıları olduğu ifade edildi. Son 2 günde Covid-19 vaka sayısının artış göstermesinin ardından 200’den fazla okulda eğitime yeniden ara verildi. Yeni vakaların başkent Seul’un batısında yer alan Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu aktarıldı.

  • Bucheon bölgesinde ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Coupang’ın dağıtım merkezi bulunuyor. Yetkililer, şirketin Covid-19 önlemlerini uygulamadığını ifade etti. Yapılan testler sonucunda bazı çalışanlarda virüs tespit edilmesiyle binlerce çalışana test yapılmaya başlandığı bildirildi.

Vaka sayısındaki artışın ardından bölgedeki 251 okulun açıldıktan günler sonra yeniden kapanmasına karar verildi. Seul’de bulunan 117 okulun da açılış tarihi ertelendi.

Öte yandan ülkede ayrıca müzeler, parklar ve sanat galerilerinin iki hafta boyunca tekrar kapatıldığı duyuruldu. Toplam 11 bin 402 koronavirüs vakasının tespit edildiği Güney Kore’de, virüs nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti. Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

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