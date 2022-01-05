Koronavirüs HES kodu 6 milyon kişiyi izole etti
TÜRKİYE

HES kodu 6 milyon kişiyi izole etti

Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 için yaptığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, uçak yolculuklarında 1,4 milyon, şehir içi ulaşımda ise 5,2 milyon kez risk uyarısı verdi ve 6,6 milyon kişi izole edildi.

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Yasemi Asan Yeni Şafak
​HES kodu 6 milyon kişiyi izole etti
HES kodu uygulaması.

Kovid-19 ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nın devreye soktuğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının salgını dizginlenmede oynadığı kilit rol son verilerle bir kez daha ortaya çıktı.

Dünya çapında en başarılı pandemi yönetim uygulamalarından birini oluşturan HES’te indirme sayısı kasım verilerine göre 89 milyonu aştı. 194 milyon 755 bin HES kodu alınırken günlük hayatta ise sorgulanan kod sayısı 10 milyara yaklaştı.

HES İLE 6.6 MİLYON KİŞİ İZOLE EDİLDİ

15 Kasım itibarıyla 9 milyar 950 milyon HES kodu sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulama ile virüsün toplumsal hareketlilikte daha da yayılmasının önüne geçildi. HES kodu sorgulaması sayesinde şehirler arası uçak seyahatlerinde 1,4 milyon, şehir içi ulaşımda ise 5,2 milyon risk uyarısı alındı.

Risk uyarısı sayesinde Kovid-19 riski taşıyan 6.6 milyon kişi başarılı bir şekilde izole edildi. HES uygulaması ile vaka yoğunluk haritasının yanı sıra riskli bölge ve temas uyarısı görülebiliyor. Ayrıca izolasyon bilgisi, Kovid-19 aşı bilgilileri ve aşı kartı oluşturulabiliyor. Tedbirsizlik durumu ihbarı gibi işlemler de yapılabiliyor.

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