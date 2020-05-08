Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine taksi genelgesi Taksilerde koronavirüs önlemleri belli oldu
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine taksi genelgesi: Taksilerde koronavirüs önlemleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Ticari Taksilere" ilişkin yeni genelge göndererek, taksilere yönelik hijyen tedbirlerini belirledi. Genelgeye göre ticari taksi durakları ve ticari taksiler, en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Ticari Taksilere' ilişkin yeni genelge yayımladı. Buna göre, taksilere yönelik hijyen tedbirleri belirlendi. Genelge ile:

  1. Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecek.
  2. Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak.
  3. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek.
  4. Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.
  5. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 mayıs tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 48, vaka sayısı 1848
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 mayıs tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 48, vaka sayısı 1848

Abone Ol Google News
Koronavirüs gölgesinde ramazan

Koronavirüs gölgesinde ramazan

​Dünyanın dört bir yanından ramazan manzaraları...
Çekirge istilası OHAL ilan ettirdi

Çekirge istilası
OHAL ilan ettirdi

​Türkiye, sprey uçağı gönderdi.
Yeni kurallar belirlendi

Yeni kurallar belirlendi

81 il valiliğine taksi genelgesi.
Tablo umut verdi

Tablo umut verdi

​Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Şalter kalkıyor

Şalter kalkıyor

11 Mayıs tarihinden itibaren üretime başlayacak.
Hafter'e<br>SİHA darbesi

Hafter'e
SİHA darbesi

Vatiyye Hava Üssü'nde çok sayıda milis etkisiz hale getirildi.

DSÖ <br>son noktayı koydu

DSÖ
son noktayı koydu

​"Açık bir şekilde salgının patlak vermesinde rol oynadı."

On iki il için uyarı!

On iki il için uyarı!

Su baskınları olabilir.
Ortalık savaş<br>alanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

Antalya'daki kaza sonrası otomobil bu hale geldi.
Kardeşi geldi!

Kardeşi geldi!

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan böyle duyurdu.
Maaşlar erken ödenecek

Maaşlar erken ödenecek

​Bakan Selçuk, emeklilere müjdeli haberi verdi.
Türkiye <br>deneye başladı

Türkiye
deneye başladı

Bakan Varank açıkladı: Aşılar hayvanlarda test ediliyor
Tarihi karar

Tarihi karar

​Futbolda oyuncu değişikliği hakkı artırıldı.
Okullarda yeni düzen

Okullarda yeni düzen

​Hiçbir şey eskisi gibi değil.
Aradaki fark<br> itiraf ettirdi

Aradaki fark
itiraf ettirdi

​İsveç sonunda kabul etti...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.