İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine taksi genelgesi: Taksilerde koronavirüs önlemleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Ticari Taksilere' ilişkin yeni genelge yayımladı. Buna göre, taksilere yönelik hijyen tedbirleri belirlendi. Genelge ile:
- Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecek.
- Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak.
- Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek.
- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.
- Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek.