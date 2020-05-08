İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine taksi genelgesi: Taksilerde koronavirüs önlemleri belli oldu İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Ticari Taksilere" ilişkin yeni genelge göndererek, taksilere yönelik hijyen tedbirlerini belirledi. Genelgeye göre ticari taksi durakları ve ticari taksiler, en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek.

Haber Merkezi 08 Mayıs 2020, 20:56 Son Güncelleme: 08 Mayıs 2020, 21:06 AA