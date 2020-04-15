Koronavirüs İngilterede bilanço ağırlaşıyor Koronavirüs nedeniyle 761 kişi daha öldü
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 761 kişi daha öldü

İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüs nedeniyle 761 kişi daha öldü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu. Ülkede vaka sayısı da 4 bin 605 artarak 98 bin 476 oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 olurken, muhalefet hükümeti geç önlem almakla suçladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bin 107'den 12 bin 868'e çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 605 artarak 98 bin 476 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 170 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı da 313 bin 769'a yükseldi.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

"Hükümet çok yavaş hareket etti"

Bu arada ana muhalefetteki İşçi Partisinin yeni lideri Keir Starmer, LBC Radyoya verdiği demeçte, hükümeti geç önlem almakla suçladı.

Starmer, "Avrupa'daki diğer tüm ülkelerden daha yüksek ölüm oranına sahip olacağımızdan endişe ediyorum ve bunun neden böyle olduğunu kesinlikle sorgulayacağız." dedi.

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi

Hükümetin çok yavaş hareket ettiğini düşündüğünü belirten Starmer, "Geriye dönüp bakmamız gerekecek." diye konuştu.

Starmer, hükümetten kısmi karantinanın hangi şartlar altında kaldırılacağına ilişkin strateji belgesini paylaşmasını da istedi.

Koronaya yakalanan Boris Johnson
OYNAT 00:00
Koronaya yakalanan Boris Johnson "Herkesle tokalaşıyorum" demişti
Daha önceki açıklamalarında herkesle tokalaştığını söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johson'un koronavirüs testi pozitif çıktı.


Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

Abone Ol Google News
Almanyada mağazalar ve okullar açılacak

Almanya'da mağazalar ve okullar açılacak
İtalyada değişen bir şey yok

İtalya'da
değişen bir şey yok

Koronavirüs ile ilgili son rakamları açıkladılar.
Tüm bilgiler ellerinde

Tüm bilgiler ellerinde

​Türkiye'nin merak ettiği o ekipler ilk kez görüntülendi.
Minikleri sevindirmek elimizde

Minikleri sevindirmek elimizde

​"Evinizde kalırsanız babam da eve gelir, bizimle oynar."
Haydar Baş'a sosyal mesafeli veda

Haydar Baş'a sosyal mesafeli veda

​Ailesi cenaze namazına katıldı, sevenleri dışarıdan izledi.
Salda'nın son hali

Salda'nın son hali

​Bakanlık, iş makineleriyle sahili birbirine katanları durdurdu ama...
Spor Bakanı<br> TVNET'te açıkladı

Spor Bakanı
TVNET'te açıkladı

'Sezon tamamlanacak mı?' sorusuna cevap verdi.
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
Yalana isyan etti!

Yalana isyan etti!

​Kim bu 90 bin kişi?
14 ilde kaldırıldı

14 ilde kaldırıldı

​İçişleri Bakanlığı kaç ilde karantina uygulandığını açıkladı.
Çok sayıda<br> sipariş aldı

Çok sayıda
sipariş aldı

Albayrak Grubu Kademe Genel Müdürü Çelik 'mikronsis sis makinesini' tanıttı.
Cumaya bırakmayın

Cumaya bırakmayın

​Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı.
Tanesini 18 dolardan satacaklardı

Tanesini 18 dolardan satacaklardı

​Hızlı tanı kitlerini sakladıkları depoya polis baskın yaptı.
Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

​Türk gurbetçiler 'Alman usulü' cenaze definine isyan etti.
Bir savaştan daha kurtuldu

Bir savaştan daha kurtuldu

​2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​5 bin adetlik ilk teslimat mayıs ayında yapılacak.
'İntikam alışverişi'

'İntikam alışverişi'

Çin'de üç ay sonra açılan lüks mağazalarda rekor ciro.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.