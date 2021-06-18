İsrail son kullanma tarihi yaklaşan 1 milyon doz aşıyı Filistin'e verecek: Almanya'dan gelen yeni aşıları kendisi alacak

İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett ve savunma- sağlık bakanlıklarının ortak açıklamasına göre Filistin yönetimi ile koronavirüs aşısı için imzalar atıldı. Euronews'in haberine göre; Anlaşma doğrultusunda kullanım süresi dolmasına az kalan yaklaşık 1.2 milyon doz BioNTech- Pfizer aşısı Filistin'e yollanacak. Açıklamaya göre dozlar İsrail'in halihazırdaki stoku ihtiyaçları karşıladığı için gönderiliyor. Gönderim tarihi ise henüz belli değil.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bir kaynak da anlaşmayı doğruladı ve Filistin'e ağustos ya da eylül ayında Pfizer- BioNTech aşılarının ulaşmasının beklendiğini söyledi. İsrail açıklamasına göre ise eylülde ya da ekimde gelecek dozlar İsrail'e aktarılabilir.

OYNAT 00:52 İsrail’de hayat aşı sayesinde normale dönmeye başladı Nüfusuna oranla dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke olan İsrail'de hayat normale dönüyor. Her ne kadar vaka sayısı nüfusa oranla yüksek olsa da İsrail'de aşılama sayesinde Ocak 2021'de 10 bine dayanan günlük vaka sayısı, son günlerde 200'ün altına düşmüş durumda. BiP'te paylaş

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DÜNYA İsrail aşı karşılığında vatandaşlarının verilerini satıyor iddiası