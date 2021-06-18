İsrail son kullanma tarihi yaklaşan 1 milyon doz aşıyı Filistin'e verecek: Almanya'dan gelen yeni aşıları kendisi alacak

İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett ve savunma- sağlık bakanlıklarının ortak açıklamasına göre Filistin yönetimi ile koronavirüs aşısı için imzalar atıldı. Euronews'in haberine göre; Anlaşma doğrultusunda kullanım süresi dolmasına az kalan yaklaşık 1.2 milyon doz BioNTech- Pfizer aşısı Filistin'e yollanacak. Açıklamaya göre dozlar İsrail'in halihazırdaki stoku ihtiyaçları karşıladığı için gönderiliyor. Gönderim tarihi ise henüz belli değil.
- Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bir kaynak da anlaşmayı doğruladı ve Filistin'e ağustos ya da eylül ayında Pfizer- BioNTech aşılarının ulaşmasının beklendiğini söyledi. İsrail açıklamasına göre ise eylülde ya da ekimde gelecek dozlar İsrail'e aktarılabilir.