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Koronavirüs İtalyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bin 549a yükseldi
DÜNYA

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bin 549'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549’a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 2 bin 646 artışla 189 bin 973’e çıktığını bildirdi.

Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 3 bin 33'lük artışla 57 bin 576'ya yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısının rekor düzeyde olduğunun altını çizen Borrelli, bugünkü iyileşen sayısının ilk kez günlük yeni vaka sayısından fazla olduğuna dikkati çekti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 464 daha artarak 25 bin 549'a yükseldiğini açıkladı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü belirten Borrelli, dün 2 bin 384 olan sayının bugün 2 bin 267’ye gerilediğini ifade etti.

Sivil Savunmanın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 579 bin 909 test yapıldı.

Kovid-19 kaynaklı en çok vaka ve ölümün kaydedildiği Lombardiya bölgesinde bugün 200 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede son 24 saatte 1073 yeni pozitif vaka kaydedildi.

"2. aşama" hazırlıkları sürüyor

Ülke ekonomisinde çarkların yeniden dönmesini ve karantina tedbirlerinin bir an önce gevşetilmesini savunan Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, bölgelerindeki Kovid-19 vakalarının her geçen gün azaldığını, Veneto’nun yeniden açılış için hazır olduğunu vurguladı.

Hükümet ise Başbakan Giuseppe Conte’nin "virüsle beraber yaşayacağımız dönem" olarak tanımladığı 4 Mayıs’ta başlayacak 2. aşamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Basına yansıyan bilgilere göre, hükümetin, sosyal mesafenin 2 metreye çıkarılmasından, toplu taşımada maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine ve boşluk bırakılarak oturulmasına dek pek çok önlemi değerlendirdiği belirtiliyor.

Sıkı tedbirlerin 3 Mayıs akşamı sona ermesinin ardından ülkede 4 Mayıs'ta ilk olarak imalat, inşaat ve fabrikaların açılmasının planlandığı, restoran ve kafelerin mayıs ortasından sonra açılmasının düşünüldüğü ifade ediliyor.

2. aşamadaki yeni yaşam tarzı için hazırlıklar sürerken, başkent Roma'da toplu taşımada yoğunluğu önlemek için bazı metro duraklarında ve işlek belediye otobüsü hatlarında girişleri kotalı hale getirmek ve zaman aralıklarına göre yolcu akışlarını izlemek için ilk testlerin yapılacağı bildirildi.

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 856'ya yükseldi
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