Japonya'da ilk koronavirüs aşı adayının klinik denemeleri başladı: Aşı 30 kişiye uygulandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen Türk ışını tedavisi dünyaya umut oldu: Tedavi uygulanan hastanın testleri negatif çıktı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal ve Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik ile düzenlediği basın toplantısında Türk Işın Tedavisi Yönteminin Prof. Dr. Gedik koordinasyonunda yeni koronavirüs (Kovid,19) tanısıyla yatan 46 yaşında erkek hastaya uygulandığını söyledi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, ''Desteklerini bizden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm büyüklerimize teşekkür ederim. Türkiye'den dünyaya bir umut ilettiğim için çok mutluyum. İnşallah çalışmanın sürecinde de nihayete erdiğinde de tüm dünyanın kabul ettiği bu yöntem tüm dünyada Türk ışını olarak kabul görecek ve tescillenecektir'' ifadelerini kullandı.

