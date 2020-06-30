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Koronavirüs Japonyada ilk koronavirüs aşı adayının klinik denemeleri başladı Aşı 30 kişiye uygulandı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs aşısı: Japonya'da insanlar üzerinde ilk denemelere başlandı

Japonya'da ilk koronavirüs aşı adayının klinik denemeleri başladı: Aşı 30 kişiye uygulandı

Japonya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk potansiyel aşının klinik denemelerine başlandı. AnGes firmasınca üretilen DNA aşısı, Osaka Şehir Üniversitesi Hastanesinde sağlıklı 30 kişiye uygulandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kyodo ajansının haberine göre, AnGes firmasınca üretilen DNA aşısı, Osaka Şehir Üniversitesi Hastanesinde sağlıklı 30 kişiye uygulandı.

Her bir deneğe ikişer adet kas içi aşı yapılan klinik uygulamada, denekler 15’er kişiden iki gruba bölündü ve bir gruba daha fazla miktarda doz verildi.

  • Denekler, sekiz hafta boyunca gözlem altında tutulacak.

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İlk faz testlerde aşının güvenilirliği saptandığı takdirde, AnGes denek kapsamını 400’e çıkaracak.

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Japonya’nın potansiyel ilk Kovid-19 aşısının güvenilirliği ve etkisine dair hükümet onayının 2021 sonbaharına kadar alınarak seri üretimine başlanması hedefleniyor.

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