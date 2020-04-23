Japonya’da korona paniği yaşanan yeni gemiden haber var

Japonya’nın Nagazaki şehrinde demirli olduğu sırada 34 mürettebatında koronavirüs tespit edilen İtalya tescilli Costa Atlantica adlı gemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nagazaki yerel hükümetinden yetkililer, gemide bulunan 623 mürettebatın tümüne virüs testi uygulanmasının planlandığını açıkladı. Testlere semptom göstermeyen mürettebat üyelerinden başlanırken, geminin seyri için kritik önem taşıyan 130 çalışan da önceliğe sahip olacak.

İlk gruba uygulanan testlerin yarısının sonucunun bugün belli olması bekleniyor. Mürettebatın kalanı için test prosedürlerini birkaç gün içinde tamamlamayı planlayan yerel otoriteler, pozitif sonuç verenlerin gemide karantina altına alınacağını açıkladı. Durumu kötüleşen mürettebat üyelerinin ise sağlık kurumlarına sevk edileceği ifade edildi. Testlerde negatif sonuç veren gemi çalışanlarından ise, ülkelerine dönmeleri istenecek.



Gemide 34 vaka

Bakım çalışmaları için Nagazaki’deki "Mitsubishi Heavy Industries" tersanesinde demirli bulunan İtalya tescilli Costa Atlantica gemisinde Filipinli bir çalışanının önceki gün koronavirüs taşıdığı ortaya çıkmış, bunun üzerine semptom gösteren 61 kişiye daha virüs testi uygulanmıştı. Söz konusu 61 kişiden 33’ünün pozitif sonuç vermesiyle gemideki vaka sayısı 34’e yükselmişti. 33 farklı ülkeden 623 mürettebatı bulunan geminin, 29 Ocak’ta vardığı Nagazaki’de Nisan sonuna kadar kalması bekleniyordu.

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