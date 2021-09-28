Koronavirüs Japonyadan koronavirüs ilacına onay Hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 79 düşürüyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Japonya'dan koronavirüs ilacına onay: Hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 79 düşürüyor

Japonya'da, hafif semptom gösteren koronavirüs hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı.

Haber Merkezi Diğer
Japonyadan koronavirüs ilacına onay: Hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 79 düşürüyor
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Japonya'da "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı uzman heyeti, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline üretimi "sotrovimab" ilacının etkisi ve güvenliğini inceledi. Heyetin tavsiye kararı sonrası Bakanlık, "sotrovimab" ilacının hafif semptom gösteren Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

  • NTV'nin haberine göre; Covid-19'u etkisizleştiren antikor içerdiği bilinen ve damar içinden uygulanan "sotrovimab" oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastaların tedavisinde kullanılacak.

NHK, deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğünü aktardı.

Japonya'da temmuz ayı sonunda Covid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımına onay verilmişti.

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