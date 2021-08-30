Koronavirüs Korkutan açıklama Daha hızlı yayılan yeni bir virüs varyantı ortaya çıktı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Korkutan açıklama: Daha hızlı yayılan yeni bir virüs varyantı ortaya çıktı

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Çin'den Portekiz'e kadar pek çok ülkede görülen yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini açıkladı. C.1.2 kodlu varyantın, bugüne kadar tespit edilmiş tüm varyantlardan daha hızlı yayıldığı belirtilirken, virüsün ilk haline göre yaklaşık 42 kere mutasyona uğradığı aktarıldı.

Haber Merkezi Diğer
Korkutan açıklama: Daha hızlı yayılan yeni bir virüs varyantı ortaya çıktı
Arşiv

Koronavirüs, son dönemde uğradığı yeni mutasyonlar ile birlikte yayılımını artırırken özellikle ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı dünyada baskın tür olmaya devam ediyor. NTV'nin haberine göre; virüsün varyantları üzerine araştırmalar da son sürat devam ederken, Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, dünyada pek çok ülkede görülen yeni bir virüs varyantı görüldüğünü bildirdi.

  • C.1.2 kodu verilen varyantın Çin'den Portekiz'e kadar birçok ülkede tespit edildiği belirtilirken, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen corona virüs varyantının diğer mutasyonlardan 'daha bulaşıcı' olabileceği ve aşılardan kaçma' potansiyeline sahip olabileceği vurgulandı.

Delta 3-4 kat daha bulaşıcı
KORONAVİRÜS
Delta 3-4 kat daha bulaşıcı

VİRÜSÜN İLK HALİNE GÖRE 41,8 MUTASYONA UĞRADI

Araştırmayı gerçekleştiren Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, yeni tespit edilen varyantın, virüsün ilk haline göre daha bulaşıcı olduğu ve 41,8 kez mutasyona uğradığı aktarıldı. Nature dergisinde yayımlanan yeni varyantın ilk olarak mayıs ayında Güney Afrika'daki bilim adamları tarafından tanımlandığı belirtilirken, varyantın İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de tespit edildiği vurgulandı.

Delta varyantı ile ilgili önemli araştırma: Hastaneye yatış riski daha fazla
KORONAVİRÜS
Delta varyantı ile ilgili önemli araştırma: Hastaneye yatış riski daha fazla
Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.