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Koronavirüs salgını nedeniyle kuşburnuya ilgi arttı! Kuşburnu nedir faydaları nelerdir?

Bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini var: Koronavirüs salgını nedeniyle ilgi görüyor

Bayburt'ta dağlardan toplanan kuşburnunun hasat dönemi başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini olan kuşburnu ilgi görüyor. Kış mevsiminde tüketilen, ilin ekonomisine de katkı sağlayan kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili ve lezzetli olarak yerini alıyor.

Haber Merkezi İHA
Kuşburnu, vatandaşlar tarafından dağlardan toplanıyor.
Kuşburnu, vatandaşlar tarafından dağlardan toplanıyor.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için dağlara akın ediyor.

İHA
Kuşburnu, Bayburt’ta vatandaşlar tarafından dağlardan toplanıyor.

Kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu, Bayburt’ta vatandaşlar tarafından dağlardan toplanıyor.

İHA
Kilosu 5 ila 10 TL arasında satılan kuşburnu bugünlerde yoğun ilgi görüyor.

Kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili

Kış mevsiminde tüketilen, ilin ekonomisine de katkı sağlayan kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili ve lezzetli olarak yerini alıyor.

İHA
Kuşburnu

Semt pazarlarında da kilosu 5 ila 10 TL arasında satılan kuşburnu bugünlerde yoğun ilgi görüyor.

Dağlardan gelen lezzet: Kuşburnu
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Dağlardan gelen lezzet: Kuşburnu

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