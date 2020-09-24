Koronavirüs salgını nedeniyle kuşburnuya ilgi arttı! Kuşburnu nedir faydaları nelerdir? Bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini var: Koronavirüs salgını nedeniyle ilgi görüyor Bayburt'ta dağlardan toplanan kuşburnunun hasat dönemi başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini olan kuşburnu ilgi görüyor. Kış mevsiminde tüketilen, ilin ekonomisine de katkı sağlayan kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili ve lezzetli olarak yerini alıyor.

Haber Merkezi 24 Eylül 2020, 09:57 Son Güncelleme: 24 Eylül 2020, 10:10 İHA