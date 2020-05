Koronavirüste dünya turu: İngiltere İtalya’yı geçti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 706 bin 482’ye çıktı. “Worldometer” internet sitesindeki verilere göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 256 bin 611 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 234 bin 441 kişi de iyileşti. Koronavirüs kaynaklı can kaybının 29 bin 427’ye yükseldiği İngiltere, dünyada ABD’den sonra ikinci, Avrupa’da ise en çok ölümün yaşandığı ülke oldu.

Fotoğraf: Arşiv

YİNE BAKIMEVİ SKANDALI

Kovid-19’un dünyadaki merkezi olan ABD’de skandalların sonu gelmiyor. New York’taki bakımevlerinde kaydedilmemiş 1700 Kovid-19 kaynaklı ölüm daha belirlendi. Eyalet Valisi Andrew Cuomo yönetiminin açıkladığı listeye göre, eyalet genelindeki 613 bakımevinin 351’inde 1 Mart’tan bu yana teyit edilmiş en az 4 bin 813 Kovid-19 ölümü gerçekleşti. Can kayıpları New York’ta Kovid-19’dan ölenlerin 4’te 1’i ila 5’te 1’i arasında bir orana karşılık geliyor.

‘SINIRLARI AÇMAYACAĞIZ’

Jacinda Ardern

Şimdiye kadar 1486 vakanın tespit edildiği Yeni Zelanda’da Mart’ın ortasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı. Başbakan Jacinda Ardern, elde edilen başarının Yeni Zelandalıların gurur duyabileceği bir çabanın kanıtı olduğunu söyledi. Avustralya’yla bir ‘seyahat balonu’ üzerine çalıştıklarını ifade eden Ardern, “Uzun süre boyunca dünyanın geri kalanına sınırlarımızı açmayacağız” dedi.

Korona zayıflıyor mu?

*ABD’li uzmanlar, koronavirüsün zayıflıyor olabileceği bildirdi. Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi, mutasyona uğrayan Kovid-19’un genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde 2013’te meydana gelen bir değişikliği yansıttığını açıkladı. SARS salgınının ortasında ve geç evrelerinde mutasyona uğrayan virüsün gücünü kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüste de rastlandığını farketti.

*New York’ta 15 çocuk “kawasaki sendromu” teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

*İran’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 340 oldu. 1323 yeni vaka ile virüslü hastaların sayısı 99 bin 970’e ulaştı. Ülkede son haftalarda düşüşe geçen vaka artış hızı birkaç gündür tekrar artış eğilimine girdi.

*Afrika kıtasındaki vaka sayısı 47 bin 581’e, can kaybı 1862’ye çıktı.

*50 bin 509 vaka, 8 bin 16 can kaybı görülen Belçika’da hayatını kaybedenlerin yüzde 46’sı hastanelerde, yüzde 53’ü ise huzurevlerinde öldü.

*Nijer’de pazar günü hayatını kaybeden Çalışma ve İstihdam Bakanı Mohamed ben Omar’ın ölüm nedeninin Kovid-19 olduğu bildirildi.

*Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, salgınla mücadele kapsamında OHAL’in 1 ay daha uzatılmasına karar verdi. Kudüs’teki vaka sayısı 170, Batı Şeria ve Gazze’de ise 362.

*Fransa’da ilk Kovid-19 vakasının 2019 sonunda görüldüğü iddia edildi. Yves Cohen adlı bir doktor 27 Aralık’ta zatürree teşhisiyle tedavi edilen bir hastasından alınan örneklerin test edildiğini ve hastanın aslında Kovid-19 olduğunun anlaşıldığını söyledi.

*Çin’den 108 milyon maske satın alan Almanya, maskelerin 5’te 1’inin kullanılamaz olduğunu açıkladı.