Koronavirüsün korkunç yüzü: Damarlarındaki ani tıkanma nedeniyle ayaklarında kangren oluştu

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs, bazı hastalarda pıhtılaşmaya eğilim göstermesi nedeniyle kötü sonuçlar doğuruyor.
- Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde çocuğundan koronavirüs bulaşan bir hastanın uzuv damarlarında yaşanan ani tıkanma nedeniyle ayakları kangren oldu.
“Covid-19 farklı semptomlarla ilerleyerek ölümcül olmaktadır”
Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ise koronavirüs risk grubunda yer alan vatandaşları uyararak; maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesini istedi.
- Koronavirüsün viral bir septik hastalık olduğunu anımsatan Hastane Başhekimi İliklerden, “Septik hastalıklarda bu hastada olduğu gibi pıhtılaşmaya eğilim artar. Bu risk grubundaki hastalarda ‘ileri yaş, tromboz riski olan hastalar gebeler’ beyin damarlarının ani tıkanması ‘inme’, kalp damarlarının tıkanması ‘kalp krizi’, akciğer damarlarının ani takınması ‘emboli’ veya fotoğraftaki hastamızda olduğu gibi uzuv damarlarının ani tıkanması ‘periferik damar obstruksiyonu’ kangrene neden olabilir. Risk grubunda ve ileri yaş hastalarda Covid-19 farklı semptomlarla ilerleyerek ölümcül olmaktadır” dedi.