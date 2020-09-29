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Koronavirüs Koronavirüsün korkunç yüzü Damarlarındaki ani tıkanma nedeniyle ayaklarında kangren oluştu
TÜRKİYE

Koronavirüsün korkunç yüzü: Damarlarındaki ani tıkanma nedeniyle ayaklarında kangren oluştu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabatşı Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, koronavirüse yakalanarak uzuv damarlarının ani tıkanması nedeniyle ayaklarında kangren oluşan hastanın fotoğrafını paylaşarak uyarıda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs nedeniyle ayak damarları tıkandı ve kangren oluştu.
Koronavirüs nedeniyle ayak damarları tıkandı ve kangren oluştu.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs, bazı hastalarda pıhtılaşmaya eğilim göstermesi nedeniyle kötü sonuçlar doğuruyor.

  • Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde çocuğundan koronavirüs bulaşan bir hastanın uzuv damarlarında yaşanan ani tıkanma nedeniyle ayakları kangren oldu.

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“Covid-19 farklı semptomlarla ilerleyerek ölümcül olmaktadır”

Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ise koronavirüs risk grubunda yer alan vatandaşları uyararak; maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesini istedi.

  • Koronavirüsün viral bir septik hastalık olduğunu anımsatan Hastane Başhekimi İliklerden, “Septik hastalıklarda bu hastada olduğu gibi pıhtılaşmaya eğilim artar. Bu risk grubundaki hastalarda ‘ileri yaş, tromboz riski olan hastalar gebeler’ beyin damarlarının ani tıkanması ‘inme’, kalp damarlarının tıkanması ‘kalp krizi’, akciğer damarlarının ani takınması ‘emboli’ veya fotoğraftaki hastamızda olduğu gibi uzuv damarlarının ani tıkanması ‘periferik damar obstruksiyonu’ kangrene neden olabilir. Risk grubunda ve ileri yaş hastalarda Covid-19 farklı semptomlarla ilerleyerek ölümcül olmaktadır” dedi.

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