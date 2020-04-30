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Koronavirüs KOVİD-19 CANLI Yeni Şafak koronavirüs anlık istatistik sayfası
TÜRKİYE DÜNYA

KOVİD-19 CANLI: Yeni Şafak koronavirüs anlık istatistik sayfası

Dünyada genelinde 210'dan fazla ülkeye yayılan ve 3 milyondan fazla kişiyi etkileyen Koronavirüsle ilgili tüm veriler Yeni Şafak koronavirüs anlık istatistik sayfasında yerini aldı. Yeni Şafak'ın hazırladığı infografikte tüm dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle ortaya çıkan vaka ve ölüm sayıları eş zamanlı olarak yansıtılıyor. Vaka artış oranları, ölüm artış oranları ve vaka/ölüm oranlarına ulaşılabilen sayfada ayrıca günlere ve ülkelere göre kıyaslamaların yapıldığı analiz ve grafikler de yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak koronavirüs anlık istatistik sayfası
Yeni Şafak koronavirüs anlık istatistik sayfası

Koronavirüs salgını dünya genelinde 210'dan fazla ülkeyi etkiledi. Vaka sayısı 3 milyon 230 bin 433 olurken ölüm sayısı ise 228 bin 394'ü geçti. Koronavirüs salgınındaki tüm veriler Yeni Şafak'ın koronavirüs anlık istatistik sayfasında yer alıyor.

Yeni Şafak'ın hazırladığı infografikte tüm dünyayı saran koronavirüs salgını hakkındaki gelişmeler an be an takip edilebiliyor. İnfografik sayfasında başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerdeki koronavirüs vaka ve ölüm sayıları yer alıyor.

Sayfada öncelikle günlere göre Türkiye'de yapılan test sayıları, vaka, ölüm ve iyileşen sayıları ile vaka/test oranları yer alıyor.

Canlı infografik sayfasında ayrıca dünyanın 6 kıtasındaki 300'e yakın ülkede gerçekleşen vaka artış oranları, ölüm artış oranları ve vaka/ölüm oranlarına ulaşılabiliyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen vaka ve ölüm sayılarının eş zamanlı güncellendiği sayfada ayrıca ülkelerin vaka ve ölüm sayılarının kıyaslandığı analiz ve grafikler de yer alıyor. Bu grafiklerde ülkelerin salgının kaçıncı gününde koronavirüsten hangi ölçüde etkilendiği görülebiliyor.

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