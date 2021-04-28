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Koronavirüs Kovid-19 tedavisinde yeni yöntem Koronavirüsü yok edecek nanoparçacıklar tasarlandı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Kovid-19 tedavisinde yeni yöntem: Koronavirüsü yok edecek 'nanoparçacıklar' tasarlandı

ABD'de yürütülen çalışmada, virüsü tuzağa düşürecek nanoparçacıklar üretildi. Araştırmanın ilk sonuçlarının umut verici olduğu görüldü.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 tedavisinde yeni yöntem: Koronavirüsü yok edecek nanoparçacıklar tasarlandı
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Nano dergisinin sitesinde yer alan habere göre, "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

Chicago Üniversitesi Pritzker Moleküler Mühendislik Okulunda görevli bilim insanları, SARS-CoV-2'nin hücrelere bağlanma mekanizmasını inceleyerek yüzeylerinde yüksek yoğunlukta ACE2proteini ve antikorlar bulunan iki tür nanoparçacık tasarladı.

48 SAAT SÜRÜYOR

Nanoparçacıklarla hem virüsün tuzağa düşürülmesi hem de ortadan kaldırılması amaçlanırken, psödovirüsün (virüsün çoğalmayan zayıflatılmış hali) nanoparçacığa bağlanmasının yapılan testlerde ortalama 10 dakika, ortadan kaldırılmasına giden sürecin 48 saat sürdüğü belirtildi.

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TAMAMEN ENGELLİYOR

Fareler üzerinde yapılan deneylerde sistemin güvenliği test edildi. Sonrasında "Nanotuzaklar", kültür kabında insan akciğer dokusu hücrelerinde psödovirüse karşı kullanıldı ve sistemin, virüsün hücrelere girişini tamamen engellediği görüldü.

Nanoparçacıkların, bağışlanan ve solunum cihazı yoluyla canlı tutulan akciğerde de enfeksiyonun önüne tamamıyla geçtiği gözlendi.

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Bundan sonraki aşamada uzmanlar, sistemi SARS-CoV-2 ve varyasyonları üzerinde denemeyi planlıyor.

  • Uzmanlar, nanoparçacıkların, vücuda nazal sprey aracılığıyla verilmesini öngörüyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Matter" dergisinde yayımlandı.

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