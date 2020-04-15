Kovid-19’un genetik şifresi çözülecek: 22 ülke ve 35 kurum katılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının genetik temellerini araştırmak üzere, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkeden 35 kurumun katılımıyla uluslararası konsorsiyum kuruldu. Türkiye’den Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi araştırmacıları ve klinisyenlerinin yer aldığı konsorsiyumda, Kovid-19’a yakalanma riskini arttıran genlerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

22 ÜLKE, 35 KURUM

Kovid-19’a hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısının inceleneceği konsorsiyumda, 22 ülkeden yaklaşık 35 farklı kurum bulunuyor. Araştırma kapsamında ABD, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Fas, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İran, İtalya, Kolombiya, Meksika, Japonya, Suudi Arabistan ve Türkiye’den yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilemesi gerçekleştirilecek.

GENOM DİZİLEMESİ YAPACAĞIZ

Konsorsiyumun yönetim kurulunda yer alan Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile ilgili genlerin keşfinin, pek çok potansiyel yararı bulunduğunu vurguladı. “Hastalığın önlenmesi ve tedavisinde genlerin bize yol gösterici olacağını iyi biliyoruz.” diyen Özçelik, “’Hangi sinyal ileti yolları hastalıktan etkileniyor, mevcut ilaçlarla hastalığı tedavi edebilir miyiz, yeni ilaçlar hangi genleri hedeflemeli’ gibi soruların cevaplanabilmesi için virüse konaklık yapan insanın yatkınlık genleri belirlenmeli. Bu kapsamda 50 yaş altında olup herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında genom dizilemesi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Üç grup üzerinde araştırma yapılacak

Genetik araştırmalar, “Grup A: Virüse maruz kalmasına rağmen antikor testi negatif çıkan”, “Grup B: Virüse maruz kalıp testi pozitif çıkan ancak herhangi hastalık belirtisi taşımayan” ve “Grup C: Hastalığın ortaya çıktığı” bireyler olarak belirlenen üç farklı kategori üzerinde yürütülecek. Hasta sayılarına bağlı olmak üzere alt grupların da oluşturulması hedefleniyor.