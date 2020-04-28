Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Maske dağıtımında yeni düzenleme SGKlı çalışanlar iş yerlerinden temin edecek
TÜRKİYE

Maske dağıtımında yeni düzenleme: SGK'lı çalışanlar iş yerlerinden temin edecek

İstanbul Eczacı Odası, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgını kapsamında maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımına başlamıştı. Eczanelerde yaşanan yoğunluğun ardından yetkililerden yeni bir açıklama geldi. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.

İstanbul'da eczaneler bedava maske dağıtacak
KORONAVİRÜS
İstanbul'da eczaneler bedava maske dağıtacak

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı başladı
KORONAVİRÜS
İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı başladı
  • Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.

Abone Ol Google News
İzle ve gururlan

İzle ve gururlan

​Türkiye'de yaşayan ABD'li: Ülkemde olmayan her şeye sahibiz.
Karalar kendini yalanladı

Karalar kendini yalanladı

Vali ile yaptığı konuşmayı aktardı gerçek ortaya çıktı
Röntgenin ifadesini verecek

Röntgenin ifadesini verecek

Başkanına Altun'un evini çektiren Kaftancıoğlu savcılığa çağrıldı.
İlk izin çıktı

İlk izin çıktı

​Kabe'de az sayıda kişiyle ibadet izni.
Koronavirüsten<br> daha tehlikeli

Koronavirüsten
daha tehlikeli

​Prof. Ceyhan: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebiliriz.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

İkili hanelere gelmesini bekliyoruz

İkili hanelere gelmesini bekliyoruz

3 kırılma yaşandıktan sonra vaka sayıları düşecek.

BİM'den 12 milyon TL

BİM'den 12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Tazminatsız<br>kovulabilirsiniz

Tazminatsız
kovulabilirsiniz

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren karar.
Zekeriya <br>gözlerini açtı

Zekeriya
gözlerini açtı

​Fransa'da fişi çekilecekken Türkiye'ye getirilmişti...
Pandemiye inat<br>gezi ihalesi

Pandemiye inat
gezi ihalesi

​CHP'li belediyenin 332 bin 500 km'lik gezisine kim gidecek?
CHP kanalında<br>İsveç lobiciliği!

CHP kanalında
İsveç lobiciliği!

Fahrettin Koca yalanları Batman'dan döndü!
Rahatlığın bu kadarına da pes

Rahatlığın bu kadarına da pes

Uyarıları dinlemeyen vatandaş: İnşallah hep böyle kalabalık olur.
İndirim ve<br>para iadesi hakkı

İndirim ve
para iadesi hakkı

​Okula gitmeyen milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.
ABD'ye de<br>yardım ediyoruz

ABD'ye de
yardım ediyoruz

​Kargo uçağı tonlarca maske, tulum ve dezenfektanla yüklendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.