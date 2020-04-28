Maske dağıtımında yeni düzenleme: SGK'lı çalışanlar iş yerlerinden temin edecek

Koronavirüs salgını kapsamında maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımına başlamıştı. Eczanelerde yaşanan yoğunluğun ardından yetkililerden yeni bir açıklama geldi. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.

KORONAVİRÜS İstanbul'da eczaneler bedava maske dağıtacak

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

KORONAVİRÜS İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı başladı