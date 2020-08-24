Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Plazma tedavisiyle hayata tutundu 10 dakika oksijene servetimi verirdim
MERSİN TÜRKİYE

Mersin haber: Plazma tedavisiyle hayata tutundu '10 dakika oksijene servetimi verirdim' dedi

Plazma tedavisiyle hayata tutundu: 10 dakika oksijene servetimi verirdim

Mersin'de temizlik şefi olarak görev yaptığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 10 Mart'ta koronavirüse yakalanan ve 48 gün yoğun bakımda kalıp, 21 gün de entübe olarak tedavi gören, 2 çocuk babası 49 yaşındaki Ahmet Yertan, plazma tedavisiyle yeniden hayata tutundu. Tedavinin ardından korunmayan ve maske takmayanları uyaran Yertan, "10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim" dedi.

Haber Merkezi DHA
21 gününü entübe olarak geçiren Yertan, plazma tedavi ile yeniden hayata tutunmasının ardından taburcu edilip, evine gönderildi.
21 gününü entübe olarak geçiren Yertan, plazma tedavi ile yeniden hayata tutunmasının ardından taburcu edilip, evine gönderildi.

Ahmet Yertan'da, temizlik şefi olarak görev yaptığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde, 10 Mart'ta koronavirüs tespit edildi. Yertan, ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 48 gün tedavi gördü. 21 gününü entübe olarak geçiren Yertan, plazma tedavi ile yeniden hayata tutunmasının ardından taburcu edilip, evine gönderildi.

"İnsanlar hala anlamış değil"

Evinde dinlenen Ahmet Yertan, kişisel hijyenine dikkat ettiğini, çalıştığı süreçte de çevresindeki herkese çok mesafeli yaklaştığını belirterek, "Allah'ım kimseyi bu hastalığa düşürmesin. Çok kötü bir süreç. Entübe halini zaten hatırlamıyorsunuz. Halüsinasyonların, rüyaların görüldüğü bir süreç. Öteki tarafa gidip gelmek gibi bir şey. Bunu yaşayan bilir. Bazı insanlar hala buna inanmıyor. Bu süreç devam ediyor. Bazı insanlar hala anlamış değil ne yazık ki" diye konuştu.

İmmün plazma tedavisinde müjdeli haber: Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti
GÜNDEM
İmmün plazma tedavisinde müjdeli haber: Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti

"Ancak yaşayan bilir"

İyileşme belirtileri göstermesinin ardından hastanede yaşadıklarını anlatan Yertan, "Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hemşirelere 'Buraya nereden geldim, kaç gün kaldım' diye sormak zorunda kaldım. Hastaneye ne zaman geldiğimi, kaç gün kaldığımı hatırlamıyordum. 21 gün sonra entübe kalmışım, eve geldiğimde çocuklarım '48 gün sonra eve hoş geldin' diye yazı yazmışlar. O süreçte birçok şeyi hatırlamıyor insan. Nefessiz kalmanın, oksijensiz kalmanın ne demek olduğunu yakalananlar biliyor. Kaslarım erimiş, yürümeyi unutmuşum. Lavaboya gidip gelişim olan 5 dakikanın hesabını yaptım. Burnumda hortumla lavaboya gidip geliyordum, kendimi öyle kandırıyordum hala oksijen alıyormuşum gibi. O zaman kendi kendime '10 dakikalık oksijen için tüm servetimi veridim' dedim. Bunu ancak yaşayan bilir" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: En ümitvar olan immun plazma tedavisi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: En ümitvar olan immun plazma tedavisi

"Hastalıktan etkileniyor"

Halkın genellikle maske takmadığına dikkat çeken Yertan, "Candan daha önemli bir şey yok, diye düşünüyorum. Çünkü sadece bir kişi hasta olmuyor, bütün aile bundan etkileniyor. 14 gün karantinada kalıyorsunuz, bütün işleriniz aksıyor. Entübe olunca da öbür tarafa gidip geliyorsunuz. Dualarla doktorların sayesinde hayata tutunduk. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetleri ayağımıza geldi. Eğer burası olmasaydı şimdi İstanbul, Ankara yollarına düşmüş, tedavi olmak için hastane arayacaktık. Hemşiresinden hasta bakıcısına her şey muhteşem" şeklinde konuştu.

Maske takmayanı uyarıyor


Maskesiz gördüğü herkesi de uyardığını dile getiren Ahmet Yertan, şunları söyledi:


  • "Maske takmayan çok insanla karşılaştım. 'Neden maske takmıyorsunuz?' diye sorduğumda 'Bize bir şey olmaz' diyorlar. 'Ben hiç öyle bir şey demedim ama bana bulaştı. Bir ay boyunca entübe kaldım. Nasıl yaşadım, bilmiyorum' dedim. Bir akaryakıt istasyonuna gittim, 2 genç maske takmamıştı. Hastaneden yeni çıktığımı, 20 gün entübe kaldığımı söyledim. Hemen maskelerini taktılar. Bu hastalık sadece kişiye bulaşmıyor, eve gittiklerinde ailelerine de bulaşıyor. Hep birlikte tedbir almak zorundayız. Hükümetimiz bu konuda çok hassas. Vatandaş da aynı hassasiyette olmalı. Gençler hiç kendilerine bulaşmayacak gibi davranıyor. Ben çok titiz, çok fazla dikkat etmeme, korunmama rağmen yakalandım."
Abone Ol Google News
Ben böyle bir şey görmedim!

Ben böyle bir şey görmedim!

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıklama yaptı.
Faturalaraçifte indirim gelecek

Faturalara
çifte indirim gelecek

​Tarihi keşif sonrası indirim kapıları da aralanıyor.
Altında petrol var!

Altında petrol var!

Doğal gaz keşfi sonrası Sivas'tan ilginç çağrı..
Fenerbahçe'de<br> korona vakası

Fenerbahçe'de
korona vakası

​Bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bahçeli'den doğal gaz keşfiyle ilgili önemli açıklama.
'Feda' diyen <br>tek futbolcu

'Feda' diyen
tek futbolcu

Bir isim dışında kimse indirimi kabul etmedi.
Sosyal medyayı sallayan görüntü

Sosyal medyayı sallayan görüntü

​Ayasofya Camii'nde protez bacaklarıyla namaz kıldı.
Normalleşme<br>desteği verilecek

Normalleşme
desteği verilecek

Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem başlıyor.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

Yeni transferin sözleşme detayları belli oldu.

'Dere yatağında sıfır giriş bina yasaklanmalı'
Hızla ilerliyor!

Hızla ilerliyor!

6 mahalle boşaltıldı havadan müdahale başladı.
O kurşun<br>benim için onurdur

O kurşun
benim için onurdur

4 yıldır vücudunda hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.