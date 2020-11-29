Mizan İnsan Hakları Merkezi: Gazze'de koronavirüs nedeniyle insani felaket yaşanabilir

Mizan İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen kişilerden yüzde 20'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Son dönemde bölgedeki günlük vaka sayısının 1000'e yaklaştığına işaret edilen açıklamada, Gazze'deki hastanelerde sınırlı sayıda yatak ve tıbbi cihaz ile malzeme bulunduğuna dikkati çekildi.

2 milyon Filistinlinin sağlığından endişe duyuluyor

Açıklamada ayrıca İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle sağlık sisteminin zor durumda olduğu Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinlinin sağlığından endişe duyulduğu ifade edildi.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

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Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Gazze'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 97'ye vaka sayısı da 19 bin 898'e çıktı.

KORONAVİRÜS Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 43 milyonu geçti