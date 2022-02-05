Koronavirüs Omicronla çocuk vakaları yüzde100 arttı
TÜRKİYE

Omicron'la çocuk vakaları yüzde100 arttı

‘Omicron’ varyantı ile birlikte koronavirüs vakalarındaki artış, çocuk vakalara da yansıdı. Ankara Cebeci Çocuk Hastanesi’nde de Kovid-19 servisleri ve yoğun bakımlarında yüzde 100 oranında artış oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Omicronla çocuk vakaları yüzde100 arttı
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‘Omicron’ varyantı ile birlikte koronavirüs vakalarındaki artış, çocuk vakalara da yansıdı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde de Kovid-19 servisleri ve yoğun bakımlarında yüzde 100 oranında artış oldu.

Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, ‘Omicron’ döneminde çocuk yaş grubunda pozitif sayısının arttığını, sebebinin de varyantın bulaşıcılığının yüksek olması olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kendirli, şunları kaydetti:

  • "Omicron toplumsal olarak etki yaptığı gibi çocuklarda daha fazla görüldüğü yüzde 100, bu kesin ama daha ağır seyretmiyor, bu da kesin fakat bir şekilde kronik rahatsızlığı olan, hastaneye yatması gereken bu hasta grubunda sorun yarattığını söyleyebilirim."^

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