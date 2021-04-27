ÖSYM'den ALES açıklaması: Sınava girecekler kısıtlamadan muaf

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021-ALES/1'e katılacak adaylar ve sınav görevlilerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir."
- Duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini; sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları hatırlatıldı.