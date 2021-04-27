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Koronavirüs ÖSYMden ALES açıklaması Sınava girecekler kısıtlamadan muaf
EĞİTİM TÜRKİYE

ÖSYM'den ALES açıklaması: Sınava girecekler kısıtlamadan muaf

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2021-ALES/1 sınavı 2 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınava girecek adaylar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak. Yapılan açıklamada, "ÖSYM: "İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır." denildi.

Haber Merkezi İHA
ÖSYMden ALES açıklaması: Sınava girecekler kısıtlamadan muaf
Arşiv

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021-ALES/1'e katılacak adaylar ve sınav görevlilerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir."

  • Duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini; sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları hatırlatıldı.

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