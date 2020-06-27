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Koronavirüs Pakistanda Kovid-19 vaka sayısı 200 bine yaklaştı 452 hastanın da virüsü yendiği belirtildi
TÜRKİYE

Pakistan’da Kovid-19 vaka sayısı 200 bine yaklaştı: 452 hastanın da virüsü yendiği belirtildi

Pakistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 200 bine yaklaştı. Son 24 içerisinde bin 452 hastanın da virüsü yendiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Pakistan’da son 24 saatte 3 bin 138 kişide daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 198 bin 883’e ulaştı. Son 24 saat içerisinde ölü sayısı ise 74 artarak 4 bin 35’e yükseldi.

Virüsün en çok etkilediği yerler arasındaki Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, Sindh eyaletinde bin 949 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 78 bin 267’ye ulaştığını açıkladı.

Şah, 38 ölümün Sindh eyaletinde olduğunu ve ölü sayısının bin 243’e yükseldiğini, 696 hastanın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı. Son 24 içerisinde bin 452 hastanın da virüsü yendiğini sözlerine ekledi.

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