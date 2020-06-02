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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 22, vaka sayısı 786
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 22, vaka sayısı 786

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 786 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısı ise her geçen gün artmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu.

İyileşen sayısı 130 bini buldu

Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 129 bin 921 oldu.

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