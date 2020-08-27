Sağlık Bakanı Fahrettin Koca talimatı verdi: 6 ilin sağlık müdürüyle kritik toplantı

Koronavirüse yakalanan hasta uyardı: Ciddiye almıyordum, şimdi nefes alamıyorum

Elazığ'da koranavirüse (Kovid-19) yakalanarak Fırat Üniversitesinde tedavi altına alınan Mesut Çetin, çektiği video ile hastalığı hiç ciddiye almadığını, yakalanınca ciddiye alınacak bir hastalık olduğunu anlatarak herkesi uyardı. Çetin, ”Arkadaşlar koronavirüse çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum. Nefes alamıyorum, yatamıyorum. Öksürüğüm var” ifadelerini kullandı